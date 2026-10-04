قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تهاجم حزبا بريطانيا بعد دعوته إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر| تفاصيل
إسرائيل تفتتح سفارة في كينشاسا بالتزامن مع نقل سفارتها لدى الكونغو إلى القدس
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 57.2 مليار دولار.. والعملات الأجنبية تتجاوز 37 مليارًا
سعر صرف الدولار ينخفض 50 قرشا بختام تعاملات البنوك اليوم الأحد
الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد
مدبولي: 95% من موارد مصر المائية تعتمد على النيل ولسنا ضد التنمية في أفريقيا
مدبولي: هناك شركات تستهدف زيادة أعداد الشباب المصري العاملين لديها خلال السنوات المقبلة
مدبولي: مرونة سعر الصرف عززت ثقة المستثمر الأجنبي والمصري في استقرار الاقتصاد
نصب على مواطنين بزعم علاجهم روحانيا.. القبض على دجال العطارين
مدبولي: المواطن تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي.. وتحسين مستوى المعيشة أولوية المرحلة المقبلة
استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
درع الحماية الشتوي.. أماكن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية 2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بتكلفة 400 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه شمال حلوان

شركة مياه الشرب بالقاهرة
شركة مياه الشرب بالقاهرة
أ ش أ

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى المهندس إسماعيل عبد ربه بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع استكمال إعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه شمال حلوان بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة 400 مليون جنيه، ضمن التوسعات المستهدفة لإضافة إجمالي 200 ألف متر مكعب يوميًا إلى الطاقة الإنتاجية للمحطة، بما يدعم منظومة مياه الشرب بمناطق جنوب القاهرة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مجلس إدارة الشركة، يرافقه نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعة بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع وجاهزية مكوناته، حيث تم استعراض الأعمال المنفذة وخطة استكمال المراحل المتبقية للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

وقال عبد ربه "إن دخول المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي يتيح إضافة 100 ألف متر مكعب يوميًا إلى منظومة مياه الشرب، بما يسهم في دعم واستقرار الإمدادات وتحسين الضغوط بالمناطق المستفيدة بجنوب القاهرة"، مشيرًا إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية، وصولًا إلى إجمالي الطاقة المستهدفة للتوسعات والبالغة 200 ألف متر مكعب يوميًا.

ووجه بتكثيف معدلات العمل لاستكمال المراحل المتبقية، بالتوازي مع المتابعة الدقيقة لنتائج التشغيل التجريبي وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءة وجاهزية مختلف مكونات المحطة، وتحقيق الاستفادة الفعلية من الطاقة الإنتاجية الجديدة في دعم منظومة المياه بجنوب القاهرة.

وأكد أن المشروع يأتي ضمن خطة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى لزيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة منظومة إنتاج ونقل مياه الشرب، بما يتناسب مع معدلات الطلب والزيادة السكانية والتوسعات العمرانية، لافتًا إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية ومعايير الجودة والكفاءة في استكمال وتشغيل المشروع.

من جانبه.. أشاد نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بما تحقق من تقدم في تنفيذ المشروع والوصول إلى مرحلة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، مؤكدًا أهمية توسعات محطة شمال حلوان في زيادة الطاقة المتاحة ودعم منظومة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحسين استقرار الخدمة بالمناطق المستفيدة.

ن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة مناطق جنوب القاهرة المهندس إسماعيل عبد ربه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

القصة كاملة بشأن العاملين في منصة “ما تصدقش” مع خبير في شؤون الجماعات

باحث في شئون الجماعات المُتطرفة يكشف آليات تحرّك الإخوان خارج التنظيم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

«متدفعوش جنيه».. تضامن سوهاج تحذر من إعلان وهمي باسمها عن عيادات بـ300 ألف جنيه

محافظ الشرقية

افتتاح 3 مدارس "تعليم أساسي وإعدادي" في الشرقية بتكلفة 74 مليون و 829 ألف جنيه

محافظ الفيوم

محمد هانئ: ملتقى "يوم الفيوم للتوظيف" فرصة مهمة للشباب للتعرف عن قرب على احتياجات سوق العمل

بالصور

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد