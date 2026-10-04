بتكلفة 400 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه شمال حلوان

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى المهندس إسماعيل عبد ربه بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع استكمال إعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه شمال حلوان بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة 400 مليون جنيه، ضمن التوسعات المستهدفة لإضافة إجمالي 200 ألف متر مكعب يوميًا إلى الطاقة الإنتاجية للمحطة، بما يدعم منظومة مياه الشرب بمناطق جنوب القاهرة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مجلس إدارة الشركة، يرافقه نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعة بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع وجاهزية مكوناته، حيث تم استعراض الأعمال المنفذة وخطة استكمال المراحل المتبقية للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

وقال عبد ربه "إن دخول المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي يتيح إضافة 100 ألف متر مكعب يوميًا إلى منظومة مياه الشرب، بما يسهم في دعم واستقرار الإمدادات وتحسين الضغوط بالمناطق المستفيدة بجنوب القاهرة"، مشيرًا إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية، وصولًا إلى إجمالي الطاقة المستهدفة للتوسعات والبالغة 200 ألف متر مكعب يوميًا.

ووجه بتكثيف معدلات العمل لاستكمال المراحل المتبقية، بالتوازي مع المتابعة الدقيقة لنتائج التشغيل التجريبي وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءة وجاهزية مختلف مكونات المحطة، وتحقيق الاستفادة الفعلية من الطاقة الإنتاجية الجديدة في دعم منظومة المياه بجنوب القاهرة.

وأكد أن المشروع يأتي ضمن خطة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى لزيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة منظومة إنتاج ونقل مياه الشرب، بما يتناسب مع معدلات الطلب والزيادة السكانية والتوسعات العمرانية، لافتًا إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية ومعايير الجودة والكفاءة في استكمال وتشغيل المشروع.

من جانبه.. أشاد نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بما تحقق من تقدم في تنفيذ المشروع والوصول إلى مرحلة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، مؤكدًا أهمية توسعات محطة شمال حلوان في زيادة الطاقة المتاحة ودعم منظومة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحسين استقرار الخدمة بالمناطق المستفيدة.