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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

3 مواجهات في الدوري اليوم.. الزمالك يبحث عن أول انتصار أمام البنك الأهلي وبتروجت يصطدم بالجيش وسموحة يواجه بترول أسيوط

الزمالك
الزمالك
محمود أحمد

تتواصل اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2026-2027 بإقامة 3 مباريات تحمل كل واحدة منها حسابات مختلفة بعدما كشفت الجولة الأولي عن بداية متباينة للفرق الستة.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى ستاد القاهرة الدولي حيث يظهر الزمالك للمرة الثانية في المسابقة عندما يواجه البنك الأهلي في لقاء يبحث خلاله الفريق الأبيض عن انتصاره الأول بعد الاكتفاء بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري في الجولة الافتتاحية.

وفي نفس التوقيت الثامنة مساء يخوض منتخب السويس بتروجت مواجهة قوية أمام طلائع الجيش بينما يلتقي سموحة مع بترول أسيوط في مباراة يسعى خلالها الفريقان إلى وضع أول ثلاث نقاط في رصيدهما.

الزمالك أمام اختبار تصحيح البداية

يستقبل الزمالك نظيره البنك الأهلي في الثامنة مساء على ستاد القاهرة في واحدة من أبرز مباريات الجولة الثانية حيث يدخل الفريق الأبيض المواجهة تحت شعار لا بديل عن الفوز.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في الدوري بالتعادل بدون أهداف أمام الاتحاد السكندري ليحصل على نقطة واحدة وضعته في المركز الحادي عشر وهي بداية لا تتناسب مع طموحات الفريق الباحث عن المنافسة بقوة على قمة جدول الترتيب.

ويعرف الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال أن أي تعثر جديد في بداية المسابقة قد يزيد الضغوط على الفريق لذلك ركز خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى خاصة على المستوى الهجومي مع التأكيد على ضرورة استغلال الفرص وعدم إهدارها.

ويأمل الزمالك أن يظهر بصورة مختلفة عن لقاء الاتحاد وأن يفرض شخصيته منذ البداية خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق إلا أن المطلوب هذه المرة هو ترجمة السيطرة والاستحواذ إلى أهداف ونقاط.

عودة ثنائي وغيابات مؤثرة

ويستعيد الزمالك خدمات حسام أشرف ومحمد إبراهيم بعد انتهاء فترة إيقافهما وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية في مواجهة البنك الأهلي.

في المقابل يستمر غياب عبد الله السعيد بسبب عدم الجاهزية بينما يغيب عمرو ناصر بسبب الإصابة ويعتمد معتمد جمال على مجموعة من العناصر أبرزها مهدي سليمان محمود بنتايج محمود حمدي الونش محمد إسماعيل عمر جابر محمد شحاتة أحمد فتوح آدم كايد محمد السيد عدي الدباغ ناصر منسي حسام أشرف شيكو بانزا وأحمد شريف.

ويبقى التحدي الأبرز أمام الزمالك هو كيفية استغلال هذه الأسماء لصناعة حلول هجومية أكثر فاعلية بعدما فشل الفريق في هز شباك الاتحاد خلال الجولة الماضية.

البنك الأهلي يبحث عن مفاجأة في القاهرة

على الجانب الآخر يدخل البنك الأهلي اللقاء وهو في موقف أكثر صعوبة بعدما خسر مباراته الأولى أمام أبو قير للأسمدة ليبدأ الموسم دون نقاط ويحتل المركز السابع عشر.

ويطمح أيمن الرمادي المدير الفني للبنك الأهلي إلى إعادة ترتيب أوراق فريقه سريعا خصوصا أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك سيكون بمثابة دفعة قوية للفريق بعد ضربة البداية غير الموفقة.

وحذر الرمادي لاعبيه من صعوبة المواجهة مؤكدا أن الزمالك يظل أحد أكبر أندية الكرة المصرية رغم الظروف التي يمر بها الفريق الأبيض.

ويفتقد البنك الأهلي خدمات أسامة فيصل ومحمود الجزار بسبب الإصابة فيما يعول الجهاز الفني على عبد العزيز البلعوطي أحمد متعب محمد نصر داو سيريل مودي ناصر علي حمدي رشاد المتولي محمد رضا مصطفى شلبي وأحمد ياسر ريان.

المواجهة إذن لا تبدو مجرد مباراة بين فريق يبحث عن الفوز وآخر يريد التعويض وإنما صراع مبكر للخروج من دوامة البداية المتعثرة قبل أن تتسع الفجوة مع أصحاب المراكز المتقدمة.

سموحة وبترول أسيوط.. البحث عن أول انتصار

وفي الخامسة مساء يستضيف استاد برج العرب مواجهة سموحة وبترول أسيوط في لقاء يدخل فيه الفريقان المباراة بحثا عن الانتصار الأول في الموسم.

سموحة تعرض للخسارة في الجولة الافتتاحية أمام المصري بهدف دون رد وبالتالي يسعى الفريق السكندري إلى استغلال إقامة المباراة على أرضه لتحقيق أول ثلاث نقاط وتصحيح المسار مبكرا.

وركز أحمد عبد العزيز المدير الفني لسموحة خلال تحضيراته للمباراة على معالجة الأخطاء التي ظهرت في لقاء المصري خاصة أن الفريق لم ينجح في استغلال الفرص التي أتيحت له بالشكل المطلوب.

أما بترول أسيوط الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز فيدخل المواجهة بمعنويات أفضل نسبيا بعدما تمكن من حصد نقطة في ظهوره الأول بالتعادل مع منتخب السويس بتروجت بهدف لكل فريق.

ويأمل أحمد عبد المقصود المدير الفني لبترول أسيوط في استثمار البداية الجيدة للفريق والخروج بنتيجة إيجابية أمام سموحة خاصة أن الحصول على نقطة أو ثلاث نقاط جديدة في بداية مشوار الفريق قد تمنحه دفعة مهمة في معركة البقاء.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة لبترول أسيوط الذي يخوض تجربته الأولى بين كبار الدوري في الوقت الذي يريد فيه سموحة تجنب التعثر للمباراة الثانية على التوالي.

منتخب السويس بتروجت وطلائع الجيش.. ضربة جديدة أم انتصار ثان؟

وفي الخامسة مساء أيضا يستضيف منتخب السويس بتروجت نظيره طلائع الجيش على استاد السويس الجديد في مواجهة تحمل صراعا واضحا بين رغبة أصحاب الأرض في تحقيق الانتصار الأول وطموح الضيوف في مواصلة البداية المثالية.

وبدأ منتخب السويس بتروجت مشواره بالتعادل مع بترول أسيوط بهدف لمثله ليحصل على نقطة واحدة ويسعى سيد عيد المدير الفني للفريق إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الأول.

ويدرك أصحاب الأرض أن الحصول على النقاط الثلاث سيكون مهما للغاية في بداية الموسم خاصة أن الفريق الصاعد أو العائد إلى المنافسة يحتاج إلى تجميع النقاط مبكرا وعدم إهدار الفرص على ملعبه.

في المقابل يدخل طلائع الجيش المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في افتتاح مشواره بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد.

ويطمح جمعة مشهور المدير الفني لطلائع الجيش إلى البناء على الانطلاقة القوية وتحقيق الفوز الثاني تواليا وهو ما سيمنح الفريق بداية مثالية ويضعه مبكرا ضمن فرق المقدمة.

وتبدو المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل اختلاف دوافع الفريقين؛ فمنتخب السويس بتروجت يريد تحويل نقطة الجولة الأولى إلى انتصار بينما يسعى طلائع الجيش إلى تأكيد أن فوزه الافتتاحي لم يكن مجرد بداية عابرة.

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