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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد شردي: رسائل السيسي في ذكرى المولد النبوي.. طمأنة للمصريين وتأكيد على جاهزية الدولة

شردي
شردي
رحمة سمير

سلّط الإعلامي محمد شردي، خلال برنامجه «الحياة اليوم»، الضوء على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أقيم في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الكلمة تضمنت عددًا من الرسائل الواضحة بشأن الأوضاع الداخلية والأمن القومي المصري.

 المصريون يحتاجون دائمًا إلى رسائل طمأنة

وقال محمد شردي إن الشعب المصري يحتاج باستمرار إلى تأكيدات وطمأنة من الرئيس، خاصة في ظل الأحداث والتوترات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن اعتراف المسؤول بوجود مشكلة ومتابعته لها يمثل جزءًا مهمًا من التعامل معها.

وأوضح أن اجتماعات الرئيس خلال الفترة الماضية ركزت، رغم التطورات الإقليمية والدولية، على متابعة الملفات والشؤون الداخلية والعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المواطنين.

رسائل بشأن جاهزية الدولة والقوات المسلحة

وأشار شردي إلى أن الرئيس بدأ كلمته برسالة طمأنة للمصريين بشأن يقظة الدولة المصرية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تتابع باستمرار مستويات الجاهزية والاستعداد للدفاع عن البلاد ومقدراتها.

واعتبر شردي أن تأكيد الرئيس بنفسه على جاهزية القوات المسلحة يحمل رسالة واضحة للمواطنين، في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن مصر لا تسعى إلى الدخول في حرب، لكنها قادرة على الدفاع عن أراضيها ومصالحها.

 مصر تواجه تحديات أمنية على حدودها

وتطرق الإعلامي إلى التحديات الأمنية التي تواجه الدولة المصرية على حدودها المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر تتابع تطورات عديدة مرتبطة بالأوضاع في محيطها الإقليمي.

وأوضح أن عدم الإعلان عن جميع التفاصيل الأمنية لا يعني غياب المتابعة، وإنما قد يكون جزءًا من الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن استمرار الحياة بصورة طبيعية في مصر يعكس حالة الاستقرار والأمان التي تشهدها البلاد.

نعمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين

وخلال كلمته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها للنهوض بالدولة وتطويرها في مختلف المجالات، والعمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين.

كما أشار إلى متابعة الدولة للمشكلات المتراكمة والموروثة عبر العقود، والعمل على وضع حلول لها، إلى جانب التعامل المستمر مع ما يظهر من صعوبات أو أوجه قصور.

السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية والاستعداد

وأكد الرئيس أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي، مشيرًا إلى أنه يتابع بصورة مباشرة ومستمرّة مستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية.

وأوضح الرئيس أن اهتمامه لا يقتصر على المؤسسة العسكرية، وإنما يمتد إلى مختلف شؤون الدولة، بهدف تحسين الأوضاع ومعالجة المشكلات القائمة.

 

وتأتي تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات وتوترات متلاحقة، لتجمع بين التأكيد على جاهزية مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، ورسالة طمأنة للمواطنين، إلى جانب التشديد على استمرار العمل لتحسين الأوضاع الداخلية ومعالجة المشكلات المتراكمة.

القيادة الاستراتيجية المولدالنبوي مصر عبدالفتاح السيسي الأمن القومي

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