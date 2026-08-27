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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وعدهم بالدفع ثم هرب.. تفاصيل مشاجرة سائقين وشخص أفريقي بأكتوبر

المتهمون
المتهمون
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر.


تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحريات أنه بتاريخ 26 الجارى، تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بحدوث مشاجرة بين طرف أول: سائقان تابعان لأحد التطبيقات الإلكترونية – مقيمان بالفيوم، وطرف ثان: أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية”.

وأضافت أن الخلافات نشبت بينهم لقيام الطرف الثانى باستقلال سيارتى الطرف الأول "كل منهما على حدة" والتحصل منهما على مبالغ مالية بزعم رغبته فى شراء بعض المستلزمات لعدم حمله مبالغ مالية نقداً والتعهد بردها عن طريق أحد تطبيقات الدفع الإلكترونى عقب عودته إليهما، إلا أنه عقب نزوله من السيارة فر هارباً.

وفى وقت لاحق، تقابل الطرف الأول مع الطرف الثانى بدائرة القسم، فقاما بالتعدى عليه بالضرب على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو.

ضبط طرفي المشاجرة 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مشاجرة الجيزة مشاجرة أكتوبر

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