بعد مأساة 11 أغسطس.. طريق الدواويس بالإسماعيلية يشهد حادث تصادم جديد.. الرعاية الصحية: لا وفيات.. محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد

شهد طريق الدواويس بمركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بعمال اليومية وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 24 شخصًا، وسط تحرك سريع من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل إصابة 24 شخصًا في حادث بالدواويس في الإسماعيلية

وبحسب المعلومات الأولية، كانت سيارة الربع نقل تقل عددًا من عمال اليومية من مدينة القصاصين، بينهم سيدات وأطفال، بينما كانت السيارة الملاكي قادمة من مركز صان الحجر، ووقع الحادث على طريق الدواويس، في الوصلة بين القصاصين والإسماعيلية، بالقرب من منطقة المزارع.

تفاصيل حادث الدواويس بالإسماعيلية

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بوقوع تصادم قوي بين السيارتين، موضحين أن قائد السيارة الملاكي فوجئ بقيام قائد سيارة الربع نقل بقطع الطريق أمامه، الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث وإصابة عدد كبير من مستقلي السيارتين.

وأضاف شهود العيان أن سيارة الربع نقل كانت تقل عددًا من عمال اليومية، من بينهم سيدات وأطفال، مشيرين إلى أن بعض مستقلي السيارة فروا من موقع الحادث عقب وقوع التصادم، كما فر قائد سيارة الربع نقل من المكان.

تفاصيل إصابة 24 شخصًا في حادث بالدواويس في الإسماعيلية

نقل 17 مصابًا إلى مستشفى القصاصين

وأوضح الشهود أن بعض المصابين رفضوا الانتقال إلى المستشفى بسبب تعرضهم لإصابات بسيطة، بينما جرى نقل 17 مصابًا إلى مستشفى القصاصين التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأشاروا إلى أن سيارات الإسعاف وصلت سريعًا إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع المصابين ونقل الحالات التي احتاجت إلى رعاية طبية إلى المستشفى دون تأخير، مؤكدين أن قائد السيارة الملاكي أصيب بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى مستشفى القصاصين التخصصي لتلقي العلاج.

أول تعليق من محافظ الإسماعيلية

وجه اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والقطاعات الخدمية بالمحافظة، عقب وقوع حادث تصادم بين سيارة «ربع نقل» وأخرى «ملاكي» بطريق الدواويس.

وأكدت المحافظة - في بيان رسمي - أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث في تمام الساعة السادسة صباحًا، وعلى الفور جرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع التصادم، بالتنسيق مع فرق الحماية المدنية والمرور والأجهزة التنفيذية المعنية، للتعامل الفوري مع الحادث ورفع آثاره وإعادة سيولة الحركة المرورية.

وأسفر الحصر المبدئي عن إصابة 17 شخصًا، بينهم 15 عاملًا من ركاب السيارة «ربع نقل»، وشخصان من ركاب السيارة «الملاكي».

تفاصيل إصابة 24 شخصًا في حادث بالدواويس في الإسماعيلية

نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصاصين

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والرعاية الصحية اللازمة، مع متابعة حالتهم من جانب الفرق الطبية.

وأكدت محافظة الإسماعيلية استمرار متابعة تداعيات الحادث والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع المصابين ورفع آثار التصادم.

وأهابت محافظة الإسماعيلية بالمواطنين توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات مجهولة المصدر، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الصفحة الرسمية للمحافظة للحصول على المستجدات المتعلقة بالحادث.

تفاصيل إصابة 24 شخصًا في حادث بالدواويس في الإسماعيلية

الرعاية الصحية: لا وفيات في حادث الدواويس

وحسمت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية الجدل بشأن ما تردد عن وفاة أحد مصابي حادث التصادم الجديد بطريق الدواويس، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله بشأن وفاة أول حالة من المصابين.

وأكد الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج والرعاية الطبية داخل المستشفيات، مشيرًا إلى استمرار الفرق الطبية في متابعة حالتهم الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

تفاصيل إصابة 24 شخصًا في حادث بالدواويس في الإسماعيلية

أسماء المصابين في حادث الدواويس

وكشفت بيانات المصابين في حادث التصادم الذي وقع بطريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية عن إصابة 17 شخصًا.

وتضم قائمة المصابين الأسماء التالية:

عمر خالد محمود، 10 سنوات، وسليمان محمد سليمان، 14 سنة، وإبراهيم محمود السيد محمد، 14 سنة، ومحمد أشرف غريب محمد، 15 سنة، ويوسف هشام عبد السميع درويش، 15 سنة، وأحمد محمد السيد سعد، 16 سنة، ومحمد محمود السيد سعد، 17 سنة، وعبد السميع السيد عبد السميع السيد، 17 سنة، ويوسف أشرف غريب محمد، 17 سنة، وفوزي أحمد السيد علي، 17 سنة، ومحمد خالد محمود محمد، 18 سنة، وأحمد إبراهيم محمد عبد الحق، 20 سنة، ومنى محمود السيد، 34 سنة، وفاطمة سعد إبراهيم منصور، 40 سنة، وسامح عطية عبد القدوس، 45 سنة، وميلاد حبيب ونيس طلبة، 59 سنة.

وتواصل الفرق الطبية بمستشفى القصاصين التخصصي متابعة الحالات المصابة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وسط متابعة من الجهات الصحية المعنية لحالة المصابين.

تفاصيل إصابة 24 شخصًا في حادث بالدواويس في الإسماعيلية

الدواويس تعود إلى المشهد بعد مأساة 11 أغسطس

يأتي الحادث الجديد بعد أيام من حادث التصادم المروع الذي وقع يوم 11 أغسطس على طريق الدواويس – وصلة مفارق خيري، بنطاق مركز ومدينة القصاصين، بين سيارتين لنقل العمال.

وأسفر الحادث السابق عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين، فيما دفعت هيئة الإسعاف بنحو 45 سيارة إلى موقع الحادث، بينها 30 سيارة لنقل المصابين و15 سيارة مخصصة لنقل جثامين المتوفين.