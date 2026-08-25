محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد بعد إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم بطريق الدواويس

وجه اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والقطاعات الخدمية بالمحافظة، عقب وقوع حادث تصادم بين سيارة «ربع نقل» وأخرى «ملاكي» بطريق الدواويس، بنطاق مركز ومدينة القصاصين، صباح اليوم الثلاثاء.

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، في تمام الساعة السادسة صباحًا، بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع التصادم، بالتنسيق مع فرق الحماية المدنية والمرور والأجهزة التنفيذية المعنية، للتعامل الفوري مع الحادث ورفع آثاره وإعادة سيولة الحركة المرورية.

وأسفر الحصر المبدئي عن إصابة 17 شخصًا، بينهم 15 عاملًا من ركاب السيارة «ربع نقل»، وشخصان من ركاب السيارة «الملاكي».

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والرعاية الصحية اللازمة، مع متابعة حالتهم من جانب الفرق الطبية.

وأكدت محافظة الإسماعيلية استمرار متابعة تداعيات الحادث والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع المصابين ورفع آثار التصادم.

وأهابت محافظة الإسماعيلية بالمواطنين توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات مجهولة المصدر، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الصفحة الرسمية للمحافظة للحصول على المستجدات المتعلقة بالحادث.