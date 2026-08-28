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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التصدي لـ9 مخالفات بناء.. حملات مكثفة في الإسكندرية لإزالة التعديات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

واصلت أحياء الإسكندرية حملاتها الميدانية المكثفة لرصد مخالفات البناء والتعديات الإنشائية والتعامل معها بشكل فوري، قبل استكمالها أو تفاقمها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة الأعمال المخالفة وفك الشدات الخشبية

شملت الحملات أحياء المنتزه ثانٍ، وغرب، والجمرك، والعامرية أول، ووسط، حيث ركزت الأجهزة التنفيذية على إزالة الأعمال المخالفة وفك الشدات الخشبية والتعامل مع التعديات في مراحلها الأولى، إلى جانب التحفظ على مواد البناء والأدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.

9 مخالفات بناء تحت السيطرة

أسفرت الحملات عن التعامل مع 9 حالات ومواقع لأعمال بناء مخالفة، تضمنت إزالة حوائط وأعمدة وغرف وأسوار وقواطيع مبانٍ، فضلًا عن فك شدات خشبية وإزالة جمالون وأجزاء مخالفة من بلكونات وسور علوي.

وشملت الإجراءات إزالة المخالفات التي جرى رصدها بعدد من المواقع، وقطع المرافق عن إحدى الوحدات المخالفة، بالإضافة إلى التحفظ على 10 شكاير أسمنت وعدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال المخالفة.

وتم التعامل مع المخالفات في مراحل مبكرة لمنع استكمالها، بالتزامن مع تحرير الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومواصلة المتابعة الميدانية لرصد أي أعمال بناء تتم دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

محافظ الإسكندرية: لا تهاون مع مخالفات البناء

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار الحملات الميدانية لرصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها، مشددًا على عدم التهاون مع أي أعمال تتم بالمخالفة للقانون أو دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة المخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يحافظ على سلامة المواطنين، ويدعم الانضباط العمراني، ويؤكد سيادة القانون.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية جولاتها الميدانية لرصد أعمال البناء والتعديات الإنشائية، وسرعة التعامل معها وإزالتها قبل اكتمالها، مع التحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

الإسكندرية مخالفات البناء التعديات القانونية

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