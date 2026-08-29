إطلالة خطفت الأنظار.. درة تتألق في أحدث ظهور على البحر

شاركت الفنانة درة، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة بإطلالة صيفية كاجوال على البحر، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

وعادت درة إلى جمهورها مجددًا؛ من خلال إعادة عرض مسلسل «علي كلاي»، ابتداءً من الأحد 23 أغسطس 2026، عبر شاشة قناة MBC1 ومنصة شاهد، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه العمل خلال عرضه الأول في موسم دراما رمضان 2026، وتحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا جماهيريًا واسعًا، ليحصل العمل على فرصة جديدة للوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور.

وتأتي إعادة عرض «علي كلاي» بعد نحو 5 أشهر من عرضه الأول، بعدما نجح المسلسل خلال الموسم الرمضاني في جذب اهتمام المشاهدين، وحقق حضورًا لافتًا على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تصدره قوائم الأكثر مشاهدة خلال فترة عرضه، وهو ما يعكس حجم التفاعل الذي حظي به العمل وشخصياته وأحداثه.