مينا ماهر يستعيد ذكريات الزمالك مع مصطفى فتحي وجنش

سلّط مينا ماهر الضوء على المشهد الذي جمع بين مصطفى فتحي ومحمود عبدالرحيم «جنش» خلال مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة، تحت عنوان «والله زمان»، مستعيدًا ذكريات الثنائي بقميص الزمالك.

جنش

وأكد مينا ماهر أن مصطفى فتحي وجنش لعبا لسنوات طويلة داخل نادي الزمالك، ونجحا في التتويج بالعديد من البطولات، من بينها الدوري وكأس مصر والسوبر، وكان لهما دور ومساهمة كبيرة في تحقيق هذه الألقاب.

وأشار إلى أن هذا المشهد أعاد للجماهير ذكريات فترة مميزة عاشها الثنائي داخل الزمالك، قائلًا إن اللقطة كانت كفيلة بتذكير الجميع بـ«أيام حلوة كانت في الزمالك».