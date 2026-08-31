15 دقيقة | كل ما تريد معرفته عن البالون الفضي بالأهرامات .. تفاصيل

رد الدكتور أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الأهرامات والجيزة، على تساؤلات بشأن أسباب ظهور بالون فضي بالأهرامات، مشيرا إلى أن هذا البالون ثابت ويتحرك صعودا ونزولا.

وتابع الدكتور أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الأهرامات والجيزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو اكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن منطقة اهرامات الجيزة أهم مناطق الأثرية في العالم، مستدركا أن تم تنفيذ بالون ثابت في هذه المنطقة.

واضاف الدكتور أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الأهرامات والجيزة، أن :"هذا البالون شيء هيكلي خفيف ومثبت فوق سطح الأرض وسهل الفك، وبيشيل عددا من الأفراد يصل إلى 30 شخص".

وتابع أن :"البالون الفضي بالاهرامات هدفه تحسين التجربة السياحية هو بالون ثابت ويسهل فكه وتركيبه، والبالون الفوضي بالاهرامات يصعد لارتفاع 150 متر ويستخدم به هيليوم غير قابل للاشتعال لضمان سلامة المواطنين".

تنفيذ المشروع جاء بالتعاون بين وزارة الطيران المدني وشركة مصرية وشركة فرنسية متخصصة، لها خبرات سابقة في تنفيذ البالونات الثابتة بعدد كبير من دول العالم، مع الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ على القيمة الأثرية للموقع.



ارتفاع 150 مترًا وإطلالة بانورامية

ويصعد البالون بصورة رأسية إلى ارتفاع يصل إلى 150 مترًا، ثم يهبط إلى موقعه المحدد، ويمكنه استيعاب نحو 30 شخصًا، مع إمكانية تقليل الطاقة الاستيعابية وفقًا لظروف الرياح.

وتتيح التجربة للزائر مشاهدة الأهرامات من زاوية بانورامية مميزة، بما يشمل أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع وأهرامات الملكات والمنطقة المحيطة بها، بما يوفر رؤية مختلفة للموقع الأثري الأشهر في مصر.

كما يتضمن المشروع مادة علمية معتمدة من المجلس الأعلى للآثار، مع توفير محتوى صوتي للزائرين بـ12 لغة، للتعريف بتاريخ المنطقة وأهميتها الحضارية.

إجراءات أمان للحفاظ على الموقع

وأكد أن البالون صُمم مع مراعاة أعلى معايير السلامة وحماية المنطقة الأثرية، مشيرًا إلى أنه يستخدم غاز الهيليوم غير القابل للاشتعال، كما أن الهيكل خفيف ومثبت بأسلاك من مختلف الاتجاهات، بما يضمن ثباته وسلامة الزائرين.

وتستغرق الرحلة نحو 15 دقيقة، فيما يستعد المشروع لبدء التشغيل التجريبي للتأكد من سلامة جميع مكوناته وأنظمة التشغيل، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الأسعار والتفاصيل النهائية عقب انتهاء المرحلة التجريبية.

ويأتي المشروع ضمن جهود تطوير الأنشطة السياحية بمنطقة الأهرامات، وتنويع التجارب المقدمة للزائرين، بما يسهم في زيادة أعداد السياح وتعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية والسياحية التي تتمتع بها مصر.