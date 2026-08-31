لا حديث عن حماية اللاعب.. لجنة الحكام تكشف ما دار بين محمد معروف ووائل جمعة

تابعت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن واقعة الحكم محمد معروف ووائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال مباراة الأهلي وزد، وما أثير من ادعاءات تتعلق باللاعب علي محمود.

وتؤكد لجنة الحكام أنها عقدت اجتماعًا لمناقشة الواقعة، واستمعت بشكل كامل إلى التسجيلات الخاصة بغرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، للوقوف على حقيقة ما دار خلال الواقعة.

وبعد مراجعة التسجيلات والاستماع إليها، لم يثبت للجنة الحكام أن الحكم محمد معروف قد تحدث إلى وائل جمعة بشأن اللاعب علي محمود، ولكن كان الحديث عن مطالبة النادي الأهلي بخطأ واعتراض مدير الكرة (وائل جمعة) ، وكان رد الحكم محمد معروف بأنه لا يوجد خطأ وتمت مراجعتها من قبل حكم الـVar، ولا يوجد بالحوار أي حديث بمطالبة الحكم بخروج اللاعب لحمايته كما أثير بالإعلام .

وتتقدم لجنة الحكام بخالص الشكر للمجلس الأعلي للإعلام لاستدعاء الممثل القانوني للقناة لجلسة الاستماع بسبب هذه المخالفة، وتشيد اللجنة بالقرار الاستباقي للمجلس والذي يعكس حرصه على ضبط المشهد الإعلامي والحفاظ على القيم المهنية، مؤكدة أن اللجنة كانت بصدد اللجوء إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم تجاه الواقعة، إلا أن القرار جاء سريعًا، وهو ما تثمنه اللجنة وتشيد به.

وتؤكد اللجنة حرصها الكامل على التعامل مع جميع الوقائع والملاحظات المتعلقة بالتحكيم بكل شفافية وموضوعية، مع الالتزام بالتحقق من الحقائق قبل إصدار أي أحكام أو تداول معلومات غير دقيقة.

وتهيب لجنة الحكام بجميع عناصر المنظومة الرياضية والإعلام والجماهير مساندة التحكيم المصري، والحرص على عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة، لما لذلك من تأثير سلبي على منظومة كرة القدم المصرية.