ليفربول يتحرك لضم موهبة بلجيكية في حراسة المرمى

بدأ نادي ليفربول تحركًا جديدًا لتعزيز مركز حراسة المرمى، بعدما فتح خط مفاوضات مع جينك البلجيكي من أجل بحث إمكانية التعاقد مع الحارس الشاب لوكا بروجمانز.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن إدارة ليفربول أجرت اتصالات رسمية مع النادي البلجيكي للاستفسار عن إمكانية ضم الحارس البالغ من العمر 18 عامًا، في ظل اهتمام «الريدز» بالمواهب الشابة.

ويُعتبر بروجمانز أحد الأسماء الواعدة في حراسة المرمى البلجيكية، إذ وُلد عام 2008، وسبق له تمثيل منتخبات بلاده بمختلف الفئات السنية، كما يمتلك تجربة مع الفريق الرديف لجينك إلى جانب ظهوره مع الفريق الأول.

منافس جديد على عرين ليفربول

يأتي اهتمام ليفربول بالحارس البلجيكي في وقت يدرس فيه النادي مستقبل جورجي مامارداشفيلي، ما دفع الإدارة إلى البحث مبكرًا عن خيارات يمكن تطويرها لتأمين مستقبل مركز حراسة المرمى.

وتبقى إمكانية إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية قائمة، بينما يظل تأجيل وصول اللاعب إلى أنفيلد حتى عام 2027 أحد السيناريوهات المطروحة، بحسب تطورات المفاوضات بين الناديين.

ويبلغ طول بروجمانز نحو مترين، وهو ما يمنحه حضورًا بدنيًا لافتًا رغم صغر سنه، كما شارك في 32 مباراة مع فريق جينك الرديف، إلى جانب خبرته الدولية مع منتخبات بلجيكا تحت 15 و16 و17 عامًا.

هل يكون «كورتوا الجديد»؟

الإمكانات البدنية والفنية التي يمتلكها بروجمانز جعلته يحظى باهتمام متزايد داخل بلجيكا، وسط مقارنات مبكرة مع مواطنه تيبو كورتوا.

ويبدو أن ليفربول ينظر إلى الحارس باعتباره مشروعًا للمستقبل، مع إمكانية منحه الوقت اللازم للتطور واكتساب الخبرة قبل الاعتماد عليه بشكل أساسي.

ورغم تداول تقارير عن قيمة صفقة قد تصل إلى 35 مليون يورو، فإن المؤكد حتى الآن هو وجود اتصالات ومفاوضات بين ليفربول وجينك، دون إعلان رسمي عن التوصل لاتفاق نهائي أو خضوع اللاعب للفحص الطبي.