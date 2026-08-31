شروط دخول امتحانات البكالوريا وكيفية حساب المجموع.. تربوي يكشف التفاصيل

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، تفاصيل هامة عن شروط دخول امتحانات البكالوريا، وكيفية حساب مجموع الطالب فيها

شروط دخول امتحانات البكالوريا المصرية

حيث قال الدكتور تامر شوقي في بيان له ، أن شروط دخول امتحانات البكالوريا المصرية تتمثل في :

شرط دخول الفرصة الأولى المجانية في الامتحانات سواء في الصف الثاني أو الثالث هو إنجاز ٦٠% من التقييمات أي حضورها فقط، وليس الحصول على ٦٠ % من الدرجات فيها، فلو هناك ١٠ تقييمات في أي مادة يجب أن يحضر الطالب ٦ تقييمات منها على الأقل سواء حصل على درجة مرتفعة أو منخفضة لا توجد مشكلة ولا مانع عندئذ من دخوله عندئذ الفرصة الأولى.

عدم التزام الطالب بنسبة ٦٠% من إنجاز التقييمات يعني ضياع الفرصة الأولى منه وبالتالي فقدانه ميزة وجود ٤ فرص لدخول الامتحانات في الصف الثاني أو فرصتين في الصف الثالث(ويكون أمامه فرصة واحدة فقط) ، فضلا عن فقدانه خبرة دخول الامتحان للفرصة الأولى والاستفادة منها.

كيفية حساب مجموع الطالب في البكالوريا المصرية

وشرح الدكتور تامر شوقي كيفية حساب مجموع الطالب في البكالوريا المصرية مؤكدا ما يلي :

المجموع الكلي ٦٠٠ درجة على ٦ مواد أساسية لكل مادة ١٠٠ درجة.

الست مواد الأساسية موزعة على الصفين الثاني (٤ مواد) والثالث(مادتين).

لا توجد أعمال سنة سواء في الصف الثاني أو الثالث وبالتالي فإن درجة كل مادة مخصصة للورقة الامتحانية فقط، ولا تدخل فيها درجات التقييمات.

عدد مواد الصف الثاني الأساسية ٤ مواد لكل مادة ١٠٠ درجة بمجموع كلي ٤٠٠ درجة من ٦٠٠.

عدد مواد الصف الثالث الأساسية مادتين فقط لكل مادة ١٠٠ درجة بمجموع كلي ٢٠٠ من ٦٠٠ درجة.

يتم جمع درجات الطالب في امتحانات الصف الثاني (من ٤٠٠) مع درجاته في الصف الثالث (من ٢٠٠) ليصبح المجموع الكلي من ٦٠٠ ويحسب له مجموعه بعد انتهاء كل فرص التحسين.

وقال الدكتور تامر شوقي إن عدد فرص دخول الامتحان للصف الثاني في البكالوريا المصرية هي ٤ فرص كما يلي:

فرصتان في الصف الثاني في شهري مايو ٢٠٢٧، ويوليو ٢٠٢٧

فرصتان لمواد الصف الثاني أثناء الصف الثالث أي في شهري مايو ٢٠٢٨، ويوليو ٢٠٢٨.

وأوضح الدكتور تامر شوقي ، أنه تحسب للطالب أعلى درجة في الأربع فرص ، وقدم مثال قائلا : لو دخل الطالب امتحان اللغة العربية في الأربع فرص، وكانت درجاته كما يلي :

- مايو ٢٠٢٧ : ٨٠ من ١٠٠

- يوليو ٢٠٢٧؛ ٧٠ من ١٠٠

- مايو ٢٠٢٨ : ٩٠ من ١٠٠

- يوليو ٢٠٢٨: ٧٧ من ١٠٠

ففي هذه الحالة يتم اعتماد أعلى درجة حصل عليها الطالب وهي ٩٠ % وتكون هذه درجته في هذه المادة وكذلك الحال في بقية المواد

وأكد الدكتور تامر شوقي أن عدد فرص الامتحان في الصف الثالث في البكالوريا المصرية فرصتان:

- يونيو ٢٠٢٨

- أغسطس ٢٠٢٨

وأكد الدكتور تامر شوقي ، أنه يتم احتساب الدرجة الأعلى في تلك الفرصتين ، مؤكداً أنه غالبا ما ستظهر نتائج الطلاب النهائية في البكالوريا بعد انتهاء الفرصة الثانية للصف الثالث في أغسطس ٢٠٢٨، مع استثناء بعض الحالات ذات الظروف الخاصة