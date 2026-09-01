محلل سياسي: مصر ستصبح مركزا إقليميا لتصنيع وتصدير المنتجات الصينية للمنطقة وأفريقيا

كشف عامر تمام المحلل السياسي، دلالات زيارة الرئيس الصيني إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عامر تمام في حواره على قناة " الحياة"، :" زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تأتي في توقيت في غاية الأهمية ".

وتابع عامر تمام :" هناك تعاون بين مصر والصين في قطاع التكنولوجيا والصناعة"، مضيفا:" مصر ستصبح مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الصينية للمنطقة وأفريقيا".



وأكمل عامر تمام :" مصر دولة هامة في محيطها وقريبة من أفريقيا وأوروبا ودول الخليج وموقعها استراتيجي وتريد الصين الاستفادة منه ".

وتابع عامر تمام :" مصر مركز هام لتحقيق الاستقرار في المنطقة وقرار مصر مستقل ورؤيتها واضحة واستراتيجيتها ثابتة ".