قبل موسم المدارس.. تعرف على نسب التصنيع المحلي للأقلام والحقائب والكراسات

مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، تبدأ الأسر المصرية رحلة البحث عن المستلزمات المدرسية وسط تنوع كبير في المنتجات واختلاف ملحوظ في الأسعار، خاصة مع انتشار مفهوم «السبلايز» وتوسع بعض المدارس في تحديد مواصفات وعلامات تجارية بعينها.

وتكشف الأرقام عن تطور واضح في الصناعة المحلية وقدرتها على توفير جانب كبير من احتياجات ملايين الطلاب، في الوقت الذي تتراوح فيه الزيادة في أسعار بعض المستلزمات بين 10 و15%.

كيف تغير مفهوم «السبلايز»؟

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مفهوم «السبلايز» أو المستلزمات المدرسية شهد تطورًا كبيرًا مقارنة بالماضي، موضحًا أن الأمر كان يبدأ بورقة صغيرة يحصل عليها الطلاب في بداية العام الدراسي، تتضمن عددًا محدودًا من الكراسات والأدوات المطلوبة.

السبلايز

وأضاف، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن هذه المتطلبات شهدت مراحل مختلفة من التطور، إذ كانت الأسر في فترة من الفترات تشتري الأدوات بالجملة لتغطية احتياجات الطلاب خلال الفصلين الدراسيين، قبل أن تتحول «السبلايز» إلى قائمة من التوصيات التي تقدمها المدارس لأولياء الأمور بشأن مستلزمات محددة.

علامات تجارية تثير الجدل

وأوضح أن بعض هذه التوصيات قد تتضمن تحديد علامات تجارية بعينها، سواء للحقائب أو الألوان وغيرها من الأدوات، معتبرًا أن هذا الأمر يثير مسألة العدالة، خاصة مع اختلاف قدرات الأسر على شراء منتجات بعلامات تجارية محددة.

800 مليون قلم رصاص سنويًا

وتطرق أبو جبل إلى حجم الإنتاج المحلي من الأدوات المدرسية، موضحًا أن مصر تستهلك نحو 800 مليون قلم رصاص سنويًا، لخدمة ما يتراوح بين 22 و26 مليون طالب، فيما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 550 مليون قلم، بما يعادل قرابة 70% من الاحتياجات.

وأشار إلى أن وضع الأقلام الجافة يختلف، إذ يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 750 مليون قلم من إجمالي 800 مليون قلم، بما يعادل قرابة 95% من احتياجات السوق.

وأوضح أن الممحاة لها طبيعة خاصة في التصنيع بسبب اعتمادها على المطاط، الذي يرتبط وجوده بزراعة أشجار معينة في دول خط الاستواء.

وأشار إلى أن مصر تنتج حاليًا ما يتراوح بين 20 و25% من احتياجاتها من الممحاة، مع وجود مصانع محلية تعمل في هذا المجال.

55% تصنيع محلي للحقائب

وتابع أن صناعة الحقائب المدرسية شهدت بدورها تطورًا، فبعد أن كانت معظم الحقائب المتداولة في السوق صينية الصنع، وصلت نسبة الصناعة المحلية حاليًا إلى نحو 55%.

وأكد أن أسعار الحقائب المدرسية تختلف بشكل كبير، إذ تبدأ من نحو 500 جنيه، وقد تصل إلى 5000 جنيه، وفقًا للعلامة التجارية والمواصفات.

99 % من الكراسات صناعة محلية

كما قال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن الإنتاج المحلي يمثل نسبة كبيرة من سوق الكراسات والأدوات الورقية في مصر، موضحًا أن نحو 99% من الكراسات المتداولة محلية الإنتاج، إلى جانب وجود صادرات مصرية في هذا القطاع.

وأضاف، أن تصنيع الكراسة يتم محليًا، رغم اعتماد الصناعة على استيراد بعض مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الورق، موضحًا أن عملية التصنيع النهائية للكراسات تتم داخل مصر.

تطور كبير في صناعة الكراسات

وأشار إلى التطور الذي شهدته صناعة الكراسات، حيث أصبحت المنتجات المحلية متنوعة، وتشمل الكراسات ذات الأغلفة البلاستيكية والكراسات السلكية والكراسات ذات الدبابيس، مؤكدًا أن هذه المنتجات يتم تصنيعها محليًا.

ارتفاع أسعار المستلزمات 15%

وتطرق جابر إلى الزيادة في أسعار المستلزمات المدرسية، موضحًا أن الأسعار لم ترتفع بالمعدل نفسه في جميع المنتجات، وأن متوسط الزيادة يتراوح بين 10 و15%.

وأوضح أن اختلاف نسب الزيادة يرتبط بطبيعة كل منتج ومدى اعتماده على المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة، مشيرًا إلى أن الصناعة المحلية تسهم في توفير عدد كبير من احتياجات الطلاب داخل السوق.

وأكد أن وجود إنتاج محلي قوي يمثل عنصرًا مهمًا في تلبية احتياجات ملايين الطلاب، خاصة مع ارتفاع حجم الطلب على الكراسات والأدوات المدرسية خلال موسم العودة إلى الدراسة.