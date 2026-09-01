تحضيرات لانش بوكس المدرسة.. أفكار سهلة ومغذية لطفلك

مع اقتراب بدء الدراسة، تبدأ الأمهات في البحث عن أفكار متنوعة لتحضير اللانش بوكس، بحيث يحصل الطفل على وجبة مشبعة ومغذية دون الاعتماد يوميا على الساندوتشات والحلويات.

وينصح خبراء التغذية بتنوع محتويات صندوق الطعام بين مصدر للبروتين، والنشويات، والخضروات، والفاكهة، ومنتج من منتجات الألبان، مع توفير المياه أو اللبن كمشروب.

أفكار سهلة للانش بوكس:

- ساندوتش جبنة مع شرائح الخيار والجزر.

- ساندوتش بيض مع الخس والخيار.

- راب دجاج مع الخس والفلفل.

- مكرونة بالتونة والذرة والفلفل.

- قطع دجاج مشوي مع خبز صغير وخضروات.

- زبادي مع قطع الفاكهة.

- تفاح أو موز أو فراولة كوجبة فاكهة.

- فشار منزلي أو كراكرز كخيار خفيف.

ومن الأفكار التي تقترحها هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS للانش بوكس: ساندوتش الجبن والخضروات، وراب الدجاج مع السلطة، وسلطة التونة والفاصوليا، مع إضافة الفاكهة والماء أو اللبن.

ولتوفير الوقت في الصباح، يمكن تجهيز بعض المكونات من الليلة السابقة، مثل سلق البيض وتجهيز الخضروات وحفظها في الثلاجة، مع استخدام حقيبة معزولة وعبوة تبريد عند الحاجة للحفاظ على الطعام باردا وآمنا.

ويفضل أيضا إشراك الطفل في اختيار بعض مكونات اللانش بوكس وتجهيزها، إذ قد يزيد ذلك من رغبته في تناول الطعام الذي وضعه بنفسه.

المصدر: هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS.