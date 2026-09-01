أشرف بن شرقي.. أرقام مميزة مع الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المسابقة.

وتشهد المباراة ترقبًا لمشاركة المغربي أشرف بن شرقي، جناح الأهلي، في ظل امتلاكه سجلًا مميزًا خلال مشاركاته السابقة مع الفريق في بطولة الدوري، بعدما نجح في ترك بصمة واضحة على مستوى التسجيل وصناعة الأهداف.

وخاض أشرف بن شرقي 38 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري، تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف، كما قدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 19 هدفًا.

وتعكس هذه الأرقام الدور الهجومي الذي يقوم به اللاعب المغربي مع الأهلي، سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص لزملائه، وهو ما يجعله أحد العناصر التي يمكن أن تشكل خطورة على دفاع سموحة خلال مواجهة الجولة الثالثة.

ويأمل بن شرقي في مواصلة ظهوره بشكل مؤثر مع الأهلي، والمساهمة في تحقيق الفوز أمام سموحة، خاصة مع رغبة الفريق في المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.