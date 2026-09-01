الرئيس اللبناني: اللبنانيون تعبوا من حالة الحرب المستمرة ومن حالة اللادولة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الدولة هي الضامن الأساسي لجميع اللبنانيين، مشدداً على أنه «لا غنى عن الدولة التي تحمي الجميع، وليس العكس»، وأنه لا يمكن لأي جهة أن تحل مكانها أو تقوم بدورها.

وقال عون، خلال استقباله في قصر بعبدا كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، على رأس وفد من كنيسة الأرمن الكاثوليك، إن بناء مؤسسات الدولة «مسؤولية مشتركة» بين مختلف السلطات والقوى السياسية، داعياً إلى العمل معاً من أجل تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن السلطات اللبنانية اتخذت خلال العام الماضي خطوات عدة باتجاه إعادة الثقة بين الشعب والدولة، وكذلك بين لبنان ومحيطه العربي والمجتمع الدولي، لافتاً إلى أن الحرب التي اندلعت أخرت تنفيذ المزيد من الخطوات، قبل أن تعود الأمور إلى «السكة الصحيحة»، مع تحقيق تقدم، وإن كان بطيئاً.

وشدد عون على أن الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني موجودان لخدمة الشعب، وأن تولي المسؤوليات العامة «مسؤولية وليست ترفاً»، مؤكداً أن القرارات التي تتخذها الدولة يجب أن تستند إلى المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين، بعيداً عن المصالح الشخصية أو الحزبية والطائفية.

وقال إن اللبنانيين «تعبوا من حالة الحرب المستمرة ومن حالة اللادولة»، وأدركوا أن «لا خيار لهم سوى الدولة»، معتبراً أن هناك صراعاً بين مفهوم «اللادولة» ومنطق الدولة، وأن هذا الأخير «يجب أن يسود لأن الأغلبية المطلقة من اللبنانيين هي مع الدولة».

كما انتقد عون استغلال بعض المسؤولين للطوائف والمذاهب والأحزاب لتحقيق مصالح شخصية، مؤكداً أن الأحزاب جزء أساسي من النظام الديمقراطي، لكن دورها يجب أن يكون في بناء الدولة وخدمة مصالح الوطن والمواطنين، لا في إضعاف مؤسساتها أو وضع المصالح الخاصة فوق المصلحة الوطنية.

وفي حديثه عن المجتمع الأرمني في لبنان، أشاد عون بدور الأرمن اللبنانيين في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، مؤكداً أنهم أصبحوا جزءاً أصيلاً من التركيبة اللبنانية، وأن لبنان يحتضن جميع مكوناته.

وختم عون بالتأكيد على أهمية إدراك اللبنانيين لقيمة بلدهم، مشيراً إلى أن العالم ينظر بإعجاب إلى اللبنانيين وما يحققونه من نجاحات وإبداعات في دول انتشارهم، متسائلاً عن سبب عجزهم عن إعادة إعمار بلدهم، ومعتبراً أن العقبة الأساسية تكمن في غياب الأولوية لبناء دولة قوية ومؤسسات فاعلة.