غارات إسرائيلية متتالية على جنوب لبنان وشهيد وإصابات بانفجار من مخلفات العدوان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم سلسلة غارات على عدد من البلدات الجنوبية، فيما نفّذت مسيّرات اسرائيلية ثلاث غارات متتالية استهدفت بلدة المنصوري وحي المشاع في منطقة صور.

وفي النبطية، استشهد فتى، وهو نجل أحد الشهداء الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي على الجنوب، متأثراً بجراحه التي أُصيب بها اليوم جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في حي العريض ببلدة حبوش. وأدى الانفجار أيضاً إلى إصابة فتى آخر.

كما شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على حي البركة العتيقة في بلدة زوطر الشرقية، وأغار على دوحة كفررمان، وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية.