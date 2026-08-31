سيف زاهر يكشف موقف أحمد فتوح من التجديد للزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، مؤكدا أن اللاعب لا يمانع الاستمرار مع الفريق، وأنه سيمضي للزمالك داخل مصر.

وقال سيف زاهر إن أحمد فتوح لا توجد لديه أزمة بشأن تجديد عقده مع الزمالك، مشيرل إلى أن اللاعب متمسك بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، وأنه في حال استمر داخل مصر، سيكون الزمالك هو وجهته.

وأضاف زاهر أن فتوح يعاني حاليا أزمة صحية في المعدة، وهو ما تسبب في استبعاده من مباراة الزمالك أمام منتخب السويس بتروجت.

وتابع: «أحمد فتوح معندوش مشكلة في التجديد، وفي مصر فتوح هيمضي مع الزمالك»، مؤكدا أن الجانب المالي ليس هو العامل الأساسي بالنسبة للاعب في حسم مستقبله.

وشدد سيف زاهر على أن «آخر هم أحمد فتوح هي الفلوس»، موضحا أن اللاعب راضٍ وسعيد داخل الزمالك، وأن حديثه ومواقفه الأخيرة كانت سببا في تأكيد قناعته بأن فتوح يرغب في الاستمرار مع الفريق.

واختتم زاهر تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد فتوح يحب نادي الزمالك بشكل كبير، وهو ما يعزز فرص استمراره مع الفريق وتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.