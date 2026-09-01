محمد شوقي يعلن تشكيل زد لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وجاء تشكيل زد أمام طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد حسين، محمد ربيعة، طارق علاء.

خط الوسط: محمد إبراهيم، أحمد الصغيري، محمود أوكا، عبد الرحمن رضا.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، مصطفى سعد ميسي، مروان حجيج.

ويدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بينما يحتل زد المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

ويسعى زد لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، في حين يطمح طلائع الجيش لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على تواجده ضمن المراكز المتقدمة.