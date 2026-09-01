10 أدوات لا غنى عنها لكل مالك دراجة نارية

لا يتطلب امتلاك دراجة نارية أن تكون خبيرًا ميكانيكيًا لتنفيذ عمليات الصيانة الدورية، بل إن حوزة بعض الأدوات البسيطة تمنح قائد الدراجة القدرة على إجراء الفحوصات الأساسية والحفاظ على سلامته، مما يقلل من الحاجة إلى زيارة ورش الصيانة باستمرار.

أدوات ضبط الضغط وعزم التربيط

تأتي في المقدمة أداة مقياس ضغط الإطارات للحفاظ على المستويات الصحيحة للهواء لضمان ثبات الدراجة، يرافقها منفاخ الإطارات المحمول للتعامل مع الحالات الطارئة على الطريق.

كما يُعد مفتاح العزم أداة حاسمة لربط البراغي والصواميل بالدرجة المحددة من المصنع دون التسبب في إتلاف الأجزاء الميكانيكية.

المفاتيح والمقابس الميكانيكية الشاملة

تعتمد غالبية الدراجات النارية على القياسات المترية، مما يجعل مجموعة المقابس المترية وطقم المفاتيح السداسية (Hex-Key) أمرًا لا غنى عنه لفك الصواميل والأغطية وتعديل المكونات المختلفة. يضاف إلى ذلك مفتاح شمعات الإشعال المخصص لتفقد وتغيير "البوجيهات" بسهولة.

فحص النظام الكهربائي وشحن البطارية

للحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية، يقدم جهاز القياس المتعدد الرقمي حلًا سريعًا لفحص جهد البطارية واكتشاف الأعطال في الدوائر المختلفة.

وفي فترات التوقف الطويل، يضمن حافظ شحن البطارية بقاء البطارية بمستوى شحن مثالي وجاهزة للتشغيل دائمًا.

تجهيزات العناية بالسلسلة والعجلة الخلفية

يساعد حامل الصيانة الخلفي على رفع العجلة الخلفية عن الأرض لتسهيل عمليات الفحص والدوران، بينما تعمل فرشاة تنظيف السلسلة على إزالة الشحوم والأتربة المتراكمة بفعالية لتمديد العمر الافتراضي لمنظومة الحركة.