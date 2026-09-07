إغلاق القنصلية الألمانية في سانت بطرسبرج وإغلاق معاهد جوته

أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين تعليق عمل القنصلية العامة الألمانية في سانت بطرسبرج، وإغلاق المراكز الثقافية الألمانية "جوته" العاملة في روسيا، في خطوة تصعيدية رداً على قرار برلين إغلاق بعثات دبلوماسية روسية.

مهلة حتى 18 سبتمبر لمغادرة الدبلوماسيين

بحسب بيان نشرته الوزارة على موقعها ونقلته وكالة "إنترفاكس"، سحبت موسكو موافقتها على تشغيل القنصلية الألمانية في سانت بطرسبرج، وأمهلت الجانب الألماني حتى 18 سبتمبر 2026 لإنهاء عمل البعثة ومغادرة جميع موظفيها أراضي الاتحاد الروسي.

كما طالبت الخارجية الروسية بإغلاق معاهد "جوته" الثقافية الألمانية في روسيا، مع مغادرة الموظفين المنتدبين للعمل فيها قبل 13 سبتمبر 2026.

وأوضحت "ساحة سمولينسكايا" أن مذكرات رسمية بهذا الشأن سلمت إلى القائم بأعمال السفارة الألمانية في موسكو.

رداً على "إجراءات غير ودية" من برلين

وقالت الخارجية الروسية إن القرار جاء رداً على ما وصفته بـ"الإجراءات غير الودية" التي اتخذتها الحكومة الألمانية والمتمثلة في إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون، وإغلاق "البيت الروسي للعلوم والثقافة" في برلين مطلع سبتمبر الجاري.

وحمل البيان برلين "المسؤولية الكاملة عن عواقب التصعيد الجديد" في العلاقات الثنائية.

اتهامات مسيرة لايبزيج

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إغلاق البعثتين الروسيتين، وبررت برلين قرارها باكتشاف طائرة مسيرة محملة بمتفجرات في مطار لايبزيج خلال أغسطس الماضي، واتهمت موسكو بالوقوف وراء الحادثة، من جانبها نفت روسيا هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً.