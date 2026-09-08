قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر: أكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق المدنية
بألوان علم مصر.. عروض جوية مبهرة في سماء العلمين
مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء مطار العلمين بحضور الرئيس السيسي
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء العلمين خلال معرض الطيران والفضاء
أديداس الألمانية تتراجع عن إعلان أظهر جنديا إسرائيليا قاتلا كضحية لحرب غزة
عروض جوية مبهرة تزين سماء العلمين في معرض الطيران والفضاء 2026 بحضور الرئيس السيسي ونظيره القبرصي
الرئيس السيسي يشاهد عرضًا جويًا مبهرًا خلال افتتاح معرض العلمين للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشاهدان عروضا جوية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات التعاون في مشروع الربط الكهربائي
وصول الرئيس السيسي لافتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين للطيران والفضاء| شاهد
الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن بالحي المميز في مدينة السادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في الكرة الذهبية.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم
المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم
إسلام مقلد

كشفت اللجنة المنظمة لحفل الكرة الذهبية عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2026، وسط منافسة قوية بين عدد من أبرز الأسماء التي حققت نجاحات كبيرة على المستويين المحلي والقاري، بينما جاء غياب الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، كأبرز مفاجآت الترشيحات.

دي لا فوينتي يتصدر المرشحين بعد إنجاز تاريخي

يتقدم الإسباني لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة المرشحين للجائزة، بعدما قاد «لاروخا» إلى التتويج بلقب كأس العالم.

وقدم المنتخب الإسباني تحت قيادة دي لا فوينتي بطولة استثنائية، خاصة على المستوى الدفاعي، بعدما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط طوال مشواره في البطولة، ليؤكد المدرب الإسباني مكانته بين أبرز المديرين الفنيين على الساحة الدولية.

أرتيتا يكسر عقدة أرسنال

وينافس دي لا فوينتي بقوة ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بعدما قاد الفريق اللندني إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي انتظارًا استمر 22 عامًا.

ولم يتوقف نجاح أرتيتا عند الإنجاز المحلي، حيث قاد أرسنال أيضًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في انعكاس واضح لنجاح المشروع الذي بناه داخل النادي، وتحول الفريق تحت قيادته إلى أحد أبرز القوى المنافسة محليًا وأوروبيًا.

لويس إنريكي وإيمري وكومباني في المنافسة

وتضم القائمة كذلك الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بعدما واصل تحقيق النجاحات مع الفريق الفرنسي على المستويين المحلي والأوروبي.

كما يتواجد مواطنه أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، ضمن المرشحين، بعدما حافظ على مستوياته القوية وواصل تحقيق نتائج مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تقديم أداء تكتيكي لافت.

ويكتمل المرشحون بالبلجيكي فنسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، بعدما قاد العملاق البافاري إلى السيطرة على الدوري الألماني، مع الاعتماد على أسلوب هجومي مميز والوصول إلى مراحل متقدمة من دوري أبطال أوروبا.

غياب فليك يثير التساؤلات

وكان الغياب الأبرز عن القائمة هو الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، رغم الإنجازات المحلية التي حققها مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وجاء استبعاد فليك من قائمة الخمسة الأوائل ليفتح باب التساؤلات حول معايير اختيار المرشحين، خاصة في ظل نجاحه على المستوى المحلي، مقابل عدم تمكن برشلونة من تحقيق موسم مثالي على الصعيد الأوروبي.

منافسة قوية على الجائزة

وتبدو المنافسة على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2026 قوية للغاية، في ظل تقارب الإنجازات بين الأسماء الخمسة الموجودة في القائمة، سواء على مستوى البطولات المحلية أو المنافسات الأوروبية والدولية.

الكرة الذهبية أفضل مدرب في العالم أفضل مدرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

صورة تعبيرية

بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

250 شركة من 50 دولة في العلمين.. معرض الطيران والفضاء يضع مصر على طريق التحول لمركز إقليمي لصيانة الطائرات

الدكتور محمد عوض - رئيس هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار: وفد من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة يزور مصر الشهر المقبل

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزارة الاستثمار تطلق منحة لتأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية

بالصور

مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء

مع بداية الدراسة.. استشاري: 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

فيلم حوار مع البحر يثير اهتمام الحضور فى مهرجان فينيسيا

فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد