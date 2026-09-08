مفاجأة في الكرة الذهبية.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

كشفت اللجنة المنظمة لحفل الكرة الذهبية عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2026، وسط منافسة قوية بين عدد من أبرز الأسماء التي حققت نجاحات كبيرة على المستويين المحلي والقاري، بينما جاء غياب الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، كأبرز مفاجآت الترشيحات.

دي لا فوينتي يتصدر المرشحين بعد إنجاز تاريخي

يتقدم الإسباني لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة المرشحين للجائزة، بعدما قاد «لاروخا» إلى التتويج بلقب كأس العالم.

وقدم المنتخب الإسباني تحت قيادة دي لا فوينتي بطولة استثنائية، خاصة على المستوى الدفاعي، بعدما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط طوال مشواره في البطولة، ليؤكد المدرب الإسباني مكانته بين أبرز المديرين الفنيين على الساحة الدولية.

أرتيتا يكسر عقدة أرسنال

وينافس دي لا فوينتي بقوة ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بعدما قاد الفريق اللندني إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي انتظارًا استمر 22 عامًا.

ولم يتوقف نجاح أرتيتا عند الإنجاز المحلي، حيث قاد أرسنال أيضًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في انعكاس واضح لنجاح المشروع الذي بناه داخل النادي، وتحول الفريق تحت قيادته إلى أحد أبرز القوى المنافسة محليًا وأوروبيًا.

لويس إنريكي وإيمري وكومباني في المنافسة

وتضم القائمة كذلك الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بعدما واصل تحقيق النجاحات مع الفريق الفرنسي على المستويين المحلي والأوروبي.

كما يتواجد مواطنه أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، ضمن المرشحين، بعدما حافظ على مستوياته القوية وواصل تحقيق نتائج مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تقديم أداء تكتيكي لافت.

ويكتمل المرشحون بالبلجيكي فنسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، بعدما قاد العملاق البافاري إلى السيطرة على الدوري الألماني، مع الاعتماد على أسلوب هجومي مميز والوصول إلى مراحل متقدمة من دوري أبطال أوروبا.

غياب فليك يثير التساؤلات

وكان الغياب الأبرز عن القائمة هو الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، رغم الإنجازات المحلية التي حققها مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وجاء استبعاد فليك من قائمة الخمسة الأوائل ليفتح باب التساؤلات حول معايير اختيار المرشحين، خاصة في ظل نجاحه على المستوى المحلي، مقابل عدم تمكن برشلونة من تحقيق موسم مثالي على الصعيد الأوروبي.

منافسة قوية على الجائزة

وتبدو المنافسة على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2026 قوية للغاية، في ظل تقارب الإنجازات بين الأسماء الخمسة الموجودة في القائمة، سواء على مستوى البطولات المحلية أو المنافسات الأوروبية والدولية.