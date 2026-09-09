تيكي تاكا.. إبراهيم عبد الجواد يكشف سر متعة الدوري: أجوال حلوة أوي ولسه بدري

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بالمستوى الفني والأهداف التي شهدتها منافسات الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن المسابقة شهدت تسجيل العديد من الأهداف المميزة رغم الوصول إلى الجولة الرابعة فقط.

وقال إبراهيم عبد الجواد خلال برنامجه «ملعب ON»: «الدوري السنة دي فيه أجوال كتير حلوة أوي أوي.. إحنا لسه في الجولة الرابعة ولسه كمان الجولة ما خلصتش».

وأضاف: «فيه أجوال حلوة أوي زي جول سيراميكا النهاردة.. جول مزيكا، يعني حتة كده برشلونة مع هانز فليك، حتة كده تيكي تاكا بس بتاعة علي ماهر».

وأبدى عبد الجواد إعجابه بطريقة بناء الهجمة التي أسفرت عن هدف سيراميكا، مشبهًا الأداء الذي ظهر في اللقطة بأسلوب برشلونة تحت قيادة هانز فليك، مع التأكيد على أن هذه المرة جاءت «بطريقة علي ماهر».

وتعكس تصريحات عبد الجواد إشادته بالمستوى الهجومي الذي ظهر به عدد من فرق الدوري في بداية الموسم، خاصة مع وجود أهداف مميزة فنيًا خلال الجولات الأولى.