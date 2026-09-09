مشوار محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية منذ أول ترشح له

يواصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، حضوره في سباق الكرة الذهبية، حيث ظهر اسمه في قائمة المرشحين للجائزة عدة مرات خلال السنوات الماضية، وحقق مراكز متقدمة بين أفضل لاعبي العالم.

وجاء ترتيب صلاح في الكرة الذهبية كالتالي: المركز السادس عام 2018، والخامس في 2019، بينما أُلغيت الجائزة عام 2020، ثم جاء في المركز السابع عام 2021، والخامس في 2022، والـ11 في 2023، قبل أن يغيب عن القائمة عام 2024.

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟ شوبير: 34 لاعبًا في تمرين الأهلي.. وعموتة مش هيعرف يركز معاهم بشير التابعي يفتح النار على حسين لبيب: كان نايم وقت تتويج الزمالك بالدوري

وفي نسخة 2025، حقق صلاح أفضل ترتيب له في مشواره بالكرة الذهبية بعدما احتل المركز الرابع، بينما خرج من قائمة المرشحين لنسخة 2026، وفقًا لما نشرته ريهام حمدي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.