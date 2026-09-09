وفاة شاب متأثرا بإصابته بعد طعنه في المنوفية

شهدت مدينة شبين الكوم مساء أمس واقعة مأساوية، بعد طعن شاب على يد آخرين بسبب خلاف بينهم داخل المدينة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بوصول شاب مصاب بطعن في المستشفى التعليمي التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين إصابة الشاب مجدي. م ابن الحي الغربي في شبين الكوم ويبلغ من العمر 18 عام، وتبين إصابته بطعنة نافذة وتم وضعه في العناية المركزة.

ثم أعلن خبر الوفاة صباح اليوم بعد وجوده في العناية تحت الملاحظة لساعات وتم نقل جثمانه لثلاجة المستشفى للعرض على الطب الشرعي قبل تسليم الجثمان الي الأهلية ودفنه في مقابر العائلة