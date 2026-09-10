الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في خميس مشيط

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط، للتحذير من خطر محتمل، داعية السكان إلى الالتزام الفوري بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وطالب الدفاع المدني المتواجدين في المنطقة بالتوجه إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، مع التشديد على عدم الخروج حتى إعلان زوال الخطر. كما حذر من الوقوف في الشرفات أو أسطح المباني، ودعا إلى تجنب التجمهر والتصوير في المواقع التي قد تمثل خطورة.

ويأتي الإنذار في ظل حالة من التوتر الأمني تشهدها مناطق جنوب السعودية، بعدما تعرضت مدن بينها خميس مشيط وأبها وجازان خلال اليومين الماضيين لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وفق ما أعلنته قيادة التحالف، فيما أعلنت السلطات السعودية لاحقًا رفع التحذيرات في خميس مشيط وأبها بعد انتهاء الخطر.

وتعتمد السعودية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر لبث رسائل تحذيرية إلى الهواتف المحمولة في حالات الطوارئ، بهدف تنبيه السكان إلى المخاطر المحتملة وإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الأرواح والممتلكات.

وفي وقت لاحق، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط، مع التأكيد على ضرورة استمرار السكان في اتباع التعليمات الرسمية وتجنب التجمهر والتصوير.