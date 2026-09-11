الفلبين: استمرار البحث عن 84 مفقودا جراء حريق في عبارة

أعلنت خفر السواحل الفلبينية، اليوم /الجمعة/، استمرار البحث عن 84 مفقودا جراء الحريق الذي اندلع في العبارة "إم/في جون أستر"، حيث تواصل فرق الإنقاذ مكافحة الأدخنة الكثيفة في محاولة للوصول إلى عشرات المفقودين.

وأسفر الحريق الذي اندلع بالقرب من وجهة "كورون" السياحية في مقاطعة "بالاوان" عن مصرع 5 أشخاص على الأقل، فيما لا يزال 84 آخرون في عداد المفقودين، بمن فيهم ربان السفينة وكبير مهندسيها.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل، العميد البحري نومي كايابياب: "كل شيء حدث في ثوان معدودة؛ فبمجرد سماع دوي انفجار قوي، تصاعدت الأدخنة واندلعت النيران وانتشرت بسرعة فائقة"، مشيرة نقلا عن شهادات الناجين إلى أن أغلب من تمكنوا من القفز لم يسعفهم الوقت حتى لارتداء سترة النجاة.

واستقرت العبارة المشتعلة، التي كانت قادمة من العاصمة مانيلا، على بعد نحو كيلومتر واحد من ساحل "كورون" بعد أن جنحت قبالة جزيرة صغيرة. وأكدت كايابياب أن النيران والأدخنة لا تزال تتصاعد من أجزاء مختلفة، بينما يستعد أفراد خفر السواحل دخول سفينة وتنفيذ عمليات الإطفاء والبحث الداخلي.

ووفقا لكشوفات السفر، كان على متن العبارة 134 شخصا بين ركاب وأفراد طاقم، بالإضافة إلى شحنات تجارية وسيارة كهربائية وشاحنة صغيرة ودراجات نارية، وتمكنت فرق الإنقاذ حتى الآن من إجلاء 43 شخصا (30 راكبا و13 من الطاقم).