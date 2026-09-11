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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء الهند والمستشار الألماني يبحثان هاتفيا التعاون الثنائي وقضايا إقليمية ودولية

رئيس وزراء الهند والمستشار الألماني يبحثان هاتفيا التعاون الثنائي وقضايا إقليمية ودولية
رئيس وزراء الهند والمستشار الألماني يبحثان هاتفيا التعاون الثنائي وقضايا إقليمية ودولية
أ ش أ

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اتصال هاتفي من المستشار الألماني فريدريش ميرز التقدم المحرز في مجالات رئيسية للتعاون الثنائي، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وقال مكتب الإعلام الصحفي التابع للحكومة الهندية إن الزعيمين استعرضا مسار الشراكة الاستراتيجية بين الهند وألمانيا، في الوقت الذي تحتفل فيه الدولتان هذا العام بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية .

وأعرب مودي وميرز عن ارتياحهما للزخم المستمر في تبادل الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى، وجددا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في عدد من المجالات الرئيسية.

وتشمل مجالات التعاون التجارة والاستثمار، والتكنولوجيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والدفاع، والتعليم، وتنقل الكفاءات والمواهب.

كما تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة العمل بشكل وثيق من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار على الصعيد العالمي.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المستشار الألماني فريدريش ميرز قضايا إقليمية ودولية الشراكة الاستراتيجية

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