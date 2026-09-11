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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: مواصلة إجراءات الصيانة والإحلال لمحطات المياه لاستيفاء الاحتياجات لكافة المنتفعين

وزير الري: مواصلة إجراءات الصيانة والإحلال لمحطات المياه لاستيفاء الاحتياجات لكافة المنتفعين
وزير الري: مواصلة إجراءات الصيانة والإحلال لمحطات المياه لاستيفاء الاحتياجات لكافة المنتفعين
أ ش أ

 أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مواصلة إجراءات الصيانة والإحلال والتجديد التي تنفذها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة محطات المياه على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع إجراءات أجهزة الوزارة الأخرى، لضمان قدرة منظومة إدارة وتوزيع المياه على استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال الموسم الصيفي.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريراً من رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء المهندس إسماعيل عبدالباقي بخصوص الموقف التنفيذي لأعمال صيانة وتأهيل محطات الرفع على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة محطات الرفع للوفاء بالاحتياجات المائية.

وذكر التقرير أنه تم البدء في تنفيذ عملية إنشاء محطة صرف قلابشو الجديدة لخدمة زمام 55 ألف فدان بمحافظة الدقهلية، حيث تم إصدار أمر الإسناد وتسليم موقع العملية للشركة المنفذة للبدء في التنفيذ، وتضم المحطة 7 وحدات، تصرف الوحدة 8 أمتار مكعبة / ثانية بقدرة رفع 4.7 متر.

وأضاف أنه تم الانتهاء من مراحل البت، وجارٍ إصدار أمر الإسناد لإنشاء محطتي سمتاي والحامول بمحافظة كفر الشيخ بتمويل من بنك الإعمار الأوروبي، ضمن أعمال "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر"، وجارٍ إصدار أمر إسناد لتأهيل محطة صرف أم دومه بسوهاج، وتم الاستلام النهائي لمحطة إسنا 1 الجديدة بمحافظة الأقصر.

وفي إطار تشجيع التصنيع المحلي لتوفير احتياجات محطات الرفع، يتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتركيب وحدة رفع لكل من محطة البطس القديمة ومحطة مريوط 2، كما تم تدعيم مراكز الطوارئ بـ 18 وحدة طوارئ لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات المائية، وموسم الأمطار والسيول المقبل.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم الصيانة والإحلال والتجديد مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات المياه

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