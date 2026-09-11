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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنتاجون يجري محاكاة لمحو "جبل الفأس" الإيراني

جبل الفأس الإيراني
جبل الفأس الإيراني
خاطر عبادة

أجرى البنتاجون تدريبات سرية في نيو مكسيكو، على استهداف منشآت مدفونة في أعماق كبيرة داخل "جبل الفأس" الإيراني، في تصعيد جديد يتزامن مع تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران من مغبة استئناف العمل في الموقع.

وقال ترامب خلال مؤتمر للحزب الجمهوري للتجديد النصفي إن واشنطن رصدت "بعض النشاط في جبل الفأس" القريب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، على بعد نحو 225 كيلومتراً جنوب طهران. 

وحذر إيران من أنها قد تتعرض "لضربة قوية" إذا واصلت العمل في المجمع، متوقعاً انتهاء الحرب "فوراً بعد" انتخابات نوفمبر، في تقدير لا يتفق معه جميع مستشاريه.

وجاء تهديد ترامب بعد تقرير لشبكة "CNN" كشف عن تكثيف أعمال البناء في الموقع خلال العام الجاري، استناداً إلى تحليل لصور أقمار صناعية امتدت لست سنوات أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

ما هو "جبل الفأس" ولماذا يقلق واشنطن؟

يضم الموقع مجمعات أنفاق محفورة تحت طبقات من الجرانيت، وتشير التحليلات إلى أن العمل تحول هذا العام من الحفر تحت الجبل إلى تحصين مداخل الأنفاق وإجراء أعمال بناء داخلية.ويطرح المركز ثلاثة سيناريوهات لاستخدام الموقع: منشأة شديدة التحصين لتخصيب اليورانيومموقع لتصنيع أجهزة الطرد المركزي ملجأ تحت الأرض للأنشطة النووية

ورغم ذلك أكد المحللون أنه لا توجد مؤشرات على دخول أي منشأة تخصيب داخله حيز التشغيل حتى الآن. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

اختبار سري في "وايت ساندز".. بحث عن حل للعمق الإيراني

تكمن معضلة واشنطن في أن عمق المنشأة ووجودها تحت الغرانيت قد يضعها خارج نطاق فعالية أثقل القنابل التقليدية الخارقة للتحصينات التي تمتلكها الولايات المتحدة حالياً.

وفي هذا السياق كشفت "CNN" أن البنتاجون أجرى استعدادات لاختبار سري في ميدان "وايت ساندز" للصواريخ بولاية نيو مكسيكو، في موقع تحت الأرض يتمتع بخصائص جيولوجية مشابهة لجبل الفأس.

وعثرت الشبكة على مذكرة عامة تبرر عقداً طارئاً بقيمة 1.2 مليون دولار لإصلاح منشأة اختبار تحت الأرض، استعداداً لاختبار "بالذخيرة الحية" للتحقق من "قدرات سرية" لمواجهة تهديدات ناشئة.

وأكدت ثلاثة مصادر لـ"CNN" أن الاختبار مرتبط بالسيناريو الإيراني، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية تحركات واستعدادات في الموقع، لكن الشبكة لم تتمكن من التحقق المستقل مما إذا كان الاختبار نُفذ بالفعل أو تحديد طبيعة "القدرة السرية" المستهدفة.

ولا يمكن الجزم حتى الآن بأن واشنطن طورت سلاحاً جديداً مخصصاً لضرب "جبل الفأس"، إلا أن التحضيرات تكشف بوضوح عن سعي أمريكي لإيجاد وسائل للتعامل مع المنشآت الإيرانية شديدة العمق والتحصين، وفقا للتقرير.

جبل الفأس إيران البنتاجون ترامب

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