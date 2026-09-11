قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تثمن التعاون مع "الاتصالات" وتعلن إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج "ITIDA–DXC Dandelion"
موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقنوات الناقلة
عراقجي: قواتنا دكّت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين
سويلم: تأهيل محطات الرفع وتدعميها بـ18 وحدة طوارئ لمواجهة السيول وأقصى الاحتياجات المائية
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربيه اليوم
حملات تفتيش على عدادات الكهرباء التي تشحن الكارت بمبالغ بسيطة
منهم وزير الطوارئ.. كندا تفرض عقوبات على عدد من القادة الروس
قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم
بسبب أعياد اليهـ ود.. جيش الاحتلال يبدأ تدريبات مفاجئة
مباحثات بين مصر وليبيريا لتعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في أفريقيا
موعد تنفيذ منظومة الدعم النقدي الجديدة
خلال 72 ساعة.. بدل عداد الكهرباء المعطل واسترد رصيدك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 110 كيلو فراخ مجمدة داخل ثلاجة غير مرخصة وتحرير 18 مخالفة تموينية بالأقصر

حملة تموينية مكبرة بالاقصر
حملة تموينية مكبرة بالاقصر
شمس يونس

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر من ضبط ثلاجة لحوم غير مرخصة، بداخلها 11 كرتونة فراخ مجمدة بإجمالي 110 كجم، وذلك دون وجود أوراق أو مستندات تدل على مصدرها، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة تموين إسنا على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتوجيهات وكيل وزارة التموين بالأقصر عبد الرازق محمد الصافي، بتكثيف الحملات الرقابية والتصدي للمخالفات التموينية، والتأكد من سلامة وجودة السلع المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة، شملت ضبط الثلاجة غير المرخصة والتحفظ على المضبوطات، إلى جانب تحرير 3 محاضر لإدارة منشآت دون ترخيص من الجهات المختصة، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وقاد الحملة أحمد طه إبراهيم، مدير إدارة تموين إسنا، والمنتصر بالله ممدوح، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة مفتشي الإدارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال جميع المخالفات المضبوطة.

الاقصر أخبار الاقصر تموين الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

محمود عبد المغني وطارق الشناوي

القصة الكاملة لأزمة محمود عبدالمغني.. من سخرية طارق الشناوي إلى الاعتذار ودعم نجوم الفن

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة بعد ارتفاعه في 10 بنوك

ترشيحاتنا

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

عمرو الجزار

هترجع أقوى.. حسين الشحات يوجه رسالة لعمرو الجزار بعد إصابته بالصليبي

عمرو الجزار

تريزيجيه يدعم عمرو الجزار بعد إصابته بالرباط الصليبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد