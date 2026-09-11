ضبط 110 كيلو فراخ مجمدة داخل ثلاجة غير مرخصة وتحرير 18 مخالفة تموينية بالأقصر

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر من ضبط ثلاجة لحوم غير مرخصة، بداخلها 11 كرتونة فراخ مجمدة بإجمالي 110 كجم، وذلك دون وجود أوراق أو مستندات تدل على مصدرها، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك خلال حملة شنتها إدارة تموين إسنا على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتوجيهات وكيل وزارة التموين بالأقصر عبد الرازق محمد الصافي، بتكثيف الحملات الرقابية والتصدي للمخالفات التموينية، والتأكد من سلامة وجودة السلع المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة، شملت ضبط الثلاجة غير المرخصة والتحفظ على المضبوطات، إلى جانب تحرير 3 محاضر لإدارة منشآت دون ترخيص من الجهات المختصة، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وقاد الحملة أحمد طه إبراهيم، مدير إدارة تموين إسنا، والمنتصر بالله ممدوح، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة مفتشي الإدارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال جميع المخالفات المضبوطة.