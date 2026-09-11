أوروبا تتحدى الصين .. زيارة نادرة لمسؤول تايواني كبير إلى إيطاليا

أفادت تقارير غربية بأن نائبة رئيس تايوان، هسياو بي-كيم تقوم حاليا زيارة نادرة واستثنائية إلى أوروبا لحضور مؤتمر دفاعاً عن الديمقراطية والحرية في إيطاليا.

ووفق التقارير الغربية ؛ فإن هذه الزيارة تمثل تحديا كبيرا الضغوط الدبلوماسية المستمرة التي تمارسها الصين لعزل تايوان .

ومن المقرر أن تشارك نائبة الرئيس في مؤتمر فينتوتيني من أجل الحرية والديمقراطية المنعقد في إيطاليا وذلك على رأس وفد تايواني كبير وبمشاركة وزير الخارجية التايواني، لين تشيا-لونغ

ومنجانبه ؛ صرحت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، بينا بيتشيرنو، بأن تفاصيل الزيارة أُبقيت سرية تماماً حتى وصول الوفد لضمان حماية مشاركتها من أي ضغوط مسبقة.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت رئاسة تايوان استعدادها للتعاون مع إيطاليا "لدعم النظام الدولي القائم على القواعد" ولضمان أن تُثمر الصداقة مع روما نتائج "أكثر واقعية".

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التايوانية.

وأشار البيان إلى أن أكبر وفد برلماني إيطالي أُرسل إلى تايوان على الإطلاق، برئاسة نائب رئيس مجلس الشيوخ جيان ماركو تشينتينايو في مهمةً استغرقت ستة أيام إلى تايبيه في 31 أغسطس.