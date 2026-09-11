إصلاح التعليم لا ينجح بالمناهج وحدها.. وتراجع غير المتقنين للقراءة والكتابة إلى 13.9%

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، أن إصلاح منظومة التعليم لن يحقق أهدافه إذا اقتصر على تطوير المناهج الدراسية فقط، مشددًا على أن التطوير الحقيقي يتطلب التعامل مع التعليم باعتباره منظومة متكاملة تضم المناهج والمعلم والطالب والإدارة المدرسية والقيادات التعليمية.

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن نجاح خطط الإصلاح يرتبط بالعمل على عدة ملفات بالتوازي، من بينها تأهيل المعلمين وسد العجز في أعداد المدرسين، ورفع معدلات حضور الطلاب، وتحسين مهارات القراءة والكتابة، إلى جانب تطوير القيادات التعليمية ومديري المدارس.

سد عجز المدرسين وتأهيل المعلمين

وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن أي خطة جادة لإصلاح التعليم يجب ألا تركز على عنصر واحد فقط، موضحًا أن تجارب الإصلاح السابقة كانت تواجه تحديات عندما يتم تطوير جانب من المنظومة بينما تظل عناصر أخرى بحاجة إلى التطوير.

وأكد أن إعداد وتأهيل المعلمين وسد العجز في أعداد المدرسين يمثلان جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح، إلى جانب تطوير الإدارة المدرسية والقيادات التعليمية وتحسين تجربة الطالب داخل المدرسة.

تطوير 160 منهجًا خلال العام الجديد

ولفت تامر شوقي إلى أن خطة تطوير التعليم الحالية تتحرك في أكثر من اتجاه بالتوازي، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تطوير 94 منهجًا خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 160 منهجًا خلال العام الجديد.

وأوضح أن تطوير المناهج يأتي بالتزامن مع الاهتمام بتأهيل المعلمين وتطوير القيادات التعليمية، بما يعكس الاتجاه نحو التعامل مع منظومة التعليم بصورة أكثر شمولًا.

تراجع غير المتقنين للقراءة والكتابة إلى 13.9%

وكشف أستاذ علم النفس التربوي عن تحسن ملحوظ في مستوى إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة، موضحًا أن نسبة الطلاب في الصفوف الأولى الذين لا يتقنون هذه المهارات تراجعت من 45% إلى 13.9%.

وأعرب شوقي عن أمله في استمرار جهود التطوير للوصول بهذه النسبة إلى صفر مستقبلًا، مؤكدًا أن تحسن المهارات الأساسية يمثل مؤشرًا مهمًا على نتائج جهود التطوير.

إصلاح التعليم يحتاج إلى منظومة متكاملة

وشدد تامر شوقي على أن تطوير المناهج وحده لن يكون كافيًا لتحقيق أهداف إصلاح التعليم، كما أن تدريب المعلمين لن يحقق النتائج المرجوة بمعزل عن تحسين الإدارة المدرسية ورفع كفاءة القيادات التعليمية.

وأوضح أن نجاح أي محور من محاور التطوير يرتبط بمدى تكامل المحاور الأخرى، بدءًا من المناهج والمعلمين والقيادات، وصولًا إلى الطالب والمدرسة وبيئة التعلم.

ويعد إصلاح منظومة التعليم عملية متعددة المحاور، إذ لا تقتصر على تحديث المناهج الدراسية، وإنما تمتد إلى إعداد المعلمين ورفع كفاءتهم، وتطوير الإدارة والقيادات التعليمية، وتحسين المهارات الأساسية للطلاب، بما يدعم قدرة المنظومة على تحقيق نتائج تعليمية مستدامة.