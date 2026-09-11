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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد همام: النبي استخدم أساليب متنوعة في التعليم وشجع على التفكير والإبداع

أحمد همام
أحمد همام
رحمة سمير

قال الدكتور أحمد علي همام، مدير عام هيئة كبار العلماء، إن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقدم نموذجًا مهمًا في التعليم والتربية، حيث استخدم أساليب متنوعة في تعليم أصحابه، تقوم على التشويق وطرح الأسئلة وإتاحة المجال للحوار والتفكير.

وأوضح أن التعليم القائم على الحفظ وحده قد يجعل الطالب ينسى ما تعلمه، بينما يحتاج التعليم إلى التشويق والإقناع، مشيرًا إلى أن المتعة في التعلم تساعد على الإبداع.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد معلم ينقل المعلومات، وإنما كان مربيًا ومرشدًا وموجهًا، وكان يترك المجال لأصحابه للسؤال والحوار، ويستخدم أكثر من أسلوب في التعليم.

وأشار إلى أن من بين هذه الأساليب استخدام الأسئلة المشوقة والأسئلة التي تدفع إلى التفكير، مؤكدًا أن تنوع طرق التعليم يساعد على بناء شخصية قادرة على الفهم والإبداع والابتكار.

وأكد أن الاهتمام بالعلم لا يجب أن يقتصر على مطالبة الأبناء بالحفظ، وإنما ينبغي تشجيعهم على السؤال والتفكير والتجربة واكتشاف مواهبهم، بما يساعد على بناء أجيال تمتلك الثقة في النفس والقدرة على الابتكار.

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