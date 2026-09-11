قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تثمن التعاون مع "الاتصالات" وتعلن إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج "ITIDA–DXC Dandelion"
موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقنوات الناقلة
عراقجي: قواتنا دكّت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين
سويلم: تأهيل محطات الرفع وتدعميها بـ18 وحدة طوارئ لمواجهة السيول وأقصى الاحتياجات المائية
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربيه اليوم
حملات تفتيش على عدادات الكهرباء التي تشحن الكارت بمبالغ بسيطة
منهم وزير الطوارئ.. كندا تفرض عقوبات على عدد من القادة الروس
قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم
بسبب أعياد اليهـ ود.. جيش الاحتلال يبدأ تدريبات مفاجئة
مباحثات بين مصر وليبيريا لتعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في أفريقيا
موعد تنفيذ منظومة الدعم النقدي الجديدة
خلال 72 ساعة.. بدل عداد الكهرباء المعطل واسترد رصيدك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين افتتاح ناورو سفارة في القدس خطوة تكرّس للاحتلال

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات إقدام جمهورية ناورو على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرًا هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحديًا مباشرًا للإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ومحاولة مرفوضة لشرعنة واقع احتلالي باطل.

وأكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو طابعها التاريخي والديموغرافي باطلة ولا أثر قانوني لها، مشددًا على أن قراري مجلس الأمن (476) و(478) لعام 1980 أكدا عدم الاعتراف بالإجراءات الرامية إلى تغيير وضع القدس، ودعوا الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية فيها.

افتتاح ناورو سفارة في القدس 

وشدد اليماحي على أن افتتاح سفارة في القدس المحتلة لا يصنع حقًا للاحتلال، ولا يغيّر حقيقة أن المدينة أرض فلسطينية محتلة، ولا يمنح أي غطاء قانوني لمحاولات فرض الأمر الواقع عليها، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات تشجع حكومة كيان الاحتلال على مواصلة سياساتها في الاستيطان والضم وتهويد المدينة وتقويض فرص تحقيق السلام العادل.

ودعا رئيس البرلمان العربي،  جمهورية ناورو إلى التراجع الفوري عن هذا القرار غير القانوني، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن القدس ليست ورقة للمساومات السياسية، وأن مكانتها القانونية والتاريخية لا تحددها قرارات أحادية ولا إجراءات دبلوماسية تخالف القانون الدولي.

وأشار إلى أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته على المستويين العربي والدولي لمواجهة أي محاولات تستهدف تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني أو تكريس احتلال القدس، مشددًا على أن السلام والاستقرار لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

https://youtu.be/wMWx9EqGhrM

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي ناورو الاحتلال محمد بن أحمد اليماحي اليماحي جمهورية ناورو مدينة القدس المحتلة القدس مجلس الأمن الأراضي الفلسطينية المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

محمود عبد المغني وطارق الشناوي

القصة الكاملة لأزمة محمود عبدالمغني.. من سخرية طارق الشناوي إلى الاعتذار ودعم نجوم الفن

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة بعد ارتفاعه في 10 بنوك

ترشيحاتنا

أرشيفية

بيوشوش الودع.. كواليس سقوط دجال إسنا في قبضة الأمن

ارشيفية

فتح طريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام هايبر وان بعد إغلاق ٥ ساعات

المتهم

بدافع الخلافات الأسرية.. حكاية أب تخلص من ابنته بطريقة مأساوية بفارسكور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد