مصرع 12 شخصا وفقدان العشرات إثر غرق قارب شرقي الكونغو

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لقي 12 شخصا مصرعهم وفُقد العشرات إثر غرق قارب يحمل تجارا في بحيرة كيفو الواقعة شرقي الكونغو، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم /الأحد/.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن فيليكس هابيراجي، عمدة قرية "كيشيكي" القريبة من موقع الحادث، إن السفينة كانت تقل أكثر من 50 شخصا عندما انقلبت ليلة السبت في منطقة إيجوي التابعة لمقاطعة كيفو الحنوبية.

وأضاف أنه تم إنقاذ نحو 15 شخصا، وأن سبب الحادث لم يتضح على الفور.

وتُعد حوادث القوارب المميتة أمرا شائعا في الكونغو، حيث تُشكل الأنهار والبحيرات وسيلة نقل رئيسية لأكثر من 100 مليون نسمة.

وكان القارب ينقل تجار أسماك وبضائع من منطقة بوينا في جزيرة إيجوي إلى بوزا، وذلك وفقاً لما ذكره المسؤول المحلي موهيندو نتامبوكا باسكال.

وأظهرت مقاطع فيديو، يُعتقد أنها صُوِّرت في موقع الحادث، قرويين وركاباً آخرين وهم ينتشلون جثثاً من البحيرة.