التحقيق في الاستيلاء على مليون و175 ألف جنيه من مواطن بسبب قطعة أرض بالدقي

تباشر النيابة المختصة التحقيق في اتهام عدد من الأشخاص بالنصب على مواطن والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره مليون و175 ألف جنيه، بعد إيهامه بامتلاك قطعة أرض بمنطقة الدقي وقدرتهم على بيعها له، قبل أن يكتشف استخدام مستندات وأوراق مزورة في إتمام عملية البيع.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المواطن تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة الدقي حمل رقم 9755 لسنة 2026 جنح الدقي، اتهم خلاله عددًا من الأشخاص بالاستيلاء على أمواله بطريق الاحتيال.

وأفاد المبلغ بأنه تعرف على المتهمين، الذين أوهموه بامتلاكهم قطعة أرض في منطقة الدقي، وعرضوا عليه بيعها مقابل مبلغ مالي، مؤكدين صحة ملكيتهم وقدرتهم على إتمام إجراءات البيع.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه وافق على شراء الأرض، وسلم المتهمين مبلغ مليون و175 ألف جنيه، إلا أنه عقب إتمام الاتفاق وفحص الأوراق والمستندات المقدمة إليه، اكتشف وجود مخالفات وتزوير بها، ليتبين له تعرضه لواقعة نصب.

وتواصل النيابة المختصة تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على ملابساتها كاملة، وتحديد المسؤوليات القانونية للمتهمين.