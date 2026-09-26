قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
ترامب يرفض المقترح الإيراني بهدنة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
توقيف زوجين إسرائيليين في الجبل الأسود بحوزتهما معدات تجسس ومليون يورو
حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا
من 5 جنيهات | تشغيل ثاني مراحل الأتوبيس الترددي BRT.. المحطات وأسعار التذاكر
ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً
مصرع 6 أشخاص بينهم 4 سياح أمريكيين في اليونان.. اعرف السبب
تحذير عاجل من فيروسات تصيب طلاب المدارس مع بداية العام الدراسي.. الأسباب والأعراض
إيران: لا نية لتنفيذ تحركات عسكرية ردا على القيود المفروضة على رحلات شركات الطيران
توك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. وانخفاض واضح في أسعار الذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـ..تل سائحين أمريكيين إثر انفجار وانهيار مبنى في أثينا باليونان

انفجار وانهيار مبنى في أثينا
انفجار وانهيار مبنى في أثينا
أ ش أ

أفاد مسؤولون في الحكومة اليونانية اليوم "السبت" مقـ..تل زوجين أمريكيين في اليونان بعد انهيار مبنى عقب انفجار وقع الليلة الماضية.

ووفقا للسلطات، فُقد أثر أربعة أشخاص آخرين - بينهم رجل بريطاني مسن وامرأة يونانية كانا يتشاركان السكن في شقة واحدة - عقب الانفجار الذي وقع في حي "بلاكا" التاريخي بأثينا، الواقع أسفل معلم الأكروبوليس الشهير.

وذكر مسؤولو الإنقاذ اليونانيون للصحفيين أن الزوجين الأمريكيين كانا يقيمان في شقة مخصصة للسياح تقع في الطابق الأول.

وتجري حالياً عمليات الإنقاذ، حيث أفادت تقارير صحفية برصد حفارات ميكانيكية تزيل الأنقاض واستخدام كاميرات التصوير الحراري في الموقع.

وصرح عمدة أثينا، هاريس دوكاس، بأن الانفجار الذي أدى إلى انهيار المبنى الصغير المكون من طابقين نجم على الأرجح عن تسرب للغاز.

وقال دوكاس: "نحن نتحدث عن كارثة هائلة"، مشيراً إلى أن الأضرار لحقت بالشارع الذي يقع فيه المبنى وكذلك بالمناطق الواقعة خلفه.

وأضاف أن مبنيين مجاورين أصبحا في حالة خطرة، وتجري عمليات فحص حالياً "لتحديد ما إذا كان بإمكانهما البقاء صامدين أم أنه يتعين هدمهما أيضاً".

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية (ANA) أن نحو 30 من عناصر الإنقاذ وثلاثة كلاب بوليسية مدربة على البحث والإنقاذ يعملون في موقع الحادث.

كان سكان حي "بلاكا" قد حذروا - قبل عام - سلطات المدينة وشركات المرافق من مخاطر تسرب الغاز أو حدوث ماس كهربائي، وذلك وفقاً لرسالة صادرة عن جمعية السكان ونشرتها صحيفة "كاثيميريني" اليونانية.

يُذكر أن هذا الحي يُعد واحداً من أكثر المناطق السياحية شعبية في أثينا حيث استقبل موقع الأكروبوليس المجاور - وهو أحد أشهر معالم اليونان - 4.6 مليون زائر في العام الماضي.

الحكومة اليونانية اليونان الانفجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

حسام عبدالمجيد

شيكابالا: حسام حسن عاقب محمد عبد المنعم .. وأختار حسام عبدالمجيد

ترشيحاتنا

ديمة الجندي

ميشال حوراني يكشف عن رغبته في تكرار ثنائيته مع ديمة الجندي بعد نجاح «حب ع ورق»

سعد لمجرد

تقارير عربية: اعتقال سعد لمجرد لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات

الفنانة وئام مجدي

وئام مجدي تتصدر بطولة «WIN WIN» في تجربة مشوقة بعالم المايكرو دراما

بالصور

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج

إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر.. أعراض خطيرة تنذر بالجلطة القلبية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد