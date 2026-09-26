مقـ..تل سائحين أمريكيين إثر انفجار وانهيار مبنى في أثينا باليونان

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أفاد مسؤولون في الحكومة اليونانية اليوم "السبت" مقـ..تل زوجين أمريكيين في اليونان بعد انهيار مبنى عقب انفجار وقع الليلة الماضية.

ووفقا للسلطات، فُقد أثر أربعة أشخاص آخرين - بينهم رجل بريطاني مسن وامرأة يونانية كانا يتشاركان السكن في شقة واحدة - عقب الانفجار الذي وقع في حي "بلاكا" التاريخي بأثينا، الواقع أسفل معلم الأكروبوليس الشهير.

وذكر مسؤولو الإنقاذ اليونانيون للصحفيين أن الزوجين الأمريكيين كانا يقيمان في شقة مخصصة للسياح تقع في الطابق الأول.

وتجري حالياً عمليات الإنقاذ، حيث أفادت تقارير صحفية برصد حفارات ميكانيكية تزيل الأنقاض واستخدام كاميرات التصوير الحراري في الموقع.

وصرح عمدة أثينا، هاريس دوكاس، بأن الانفجار الذي أدى إلى انهيار المبنى الصغير المكون من طابقين نجم على الأرجح عن تسرب للغاز.

وقال دوكاس: "نحن نتحدث عن كارثة هائلة"، مشيراً إلى أن الأضرار لحقت بالشارع الذي يقع فيه المبنى وكذلك بالمناطق الواقعة خلفه.

وأضاف أن مبنيين مجاورين أصبحا في حالة خطرة، وتجري عمليات فحص حالياً "لتحديد ما إذا كان بإمكانهما البقاء صامدين أم أنه يتعين هدمهما أيضاً".

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية (ANA) أن نحو 30 من عناصر الإنقاذ وثلاثة كلاب بوليسية مدربة على البحث والإنقاذ يعملون في موقع الحادث.

كان سكان حي "بلاكا" قد حذروا - قبل عام - سلطات المدينة وشركات المرافق من مخاطر تسرب الغاز أو حدوث ماس كهربائي، وذلك وفقاً لرسالة صادرة عن جمعية السكان ونشرتها صحيفة "كاثيميريني" اليونانية.

يُذكر أن هذا الحي يُعد واحداً من أكثر المناطق السياحية شعبية في أثينا حيث استقبل موقع الأكروبوليس المجاور - وهو أحد أشهر معالم اليونان - 4.6 مليون زائر في العام الماضي.