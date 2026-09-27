تعليم الفيوم يحيل واقعة إصابة تلميذين توأم بمدرسة ابتدائية للتحقيق

أصيب تلميذان توأم، بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد علي الابتدائية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، خلال اليوم الدراسي وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



تفاصيل الواقعة

وتابع الدكتور وائل عبدالباري هراس وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم واقعة إصابة التلميذين والتي وقعت في نهاية حصة اللغة الإنجليزية حيث توجه التلميذان إلى إحدى دورات المياه الخاصة بالبنات وبحسب المعلومات الأولية حاول التلميذان الخروج من دورة المياه إلا أنهما لاحظا وجود مارة بالخارج وتخوفا من أن يراهما أحد أثناء الخروج فقررا الخروج من نافذة الحمام وقاما بالقفز منها مما أسفر عن إصابتهما.



إحالة الواقعة للتحقيق

وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بإحالة الواقعة إلى التحقيق للوقوف على جميع ملابساتها وتحديد أوجه المسؤولية والتأكد من مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للإشراف على الطلاب وتأمينهم أثناء اليوم الدراسي كما وجه بإحالة مدير المدرسة ومسؤولي الإشراف بالدور الثاني وعددهم ثلاثة معلمين ومعلمة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الابتدائي إلى التحقيق للوقوف على مدى الالتزام بأداء واجباتهم الوظيفية ووجود تقصير من عدمه وفقا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.



التشديد على سلامة الطلاب

أكد وكيل الوزارة أن أمن وسلامة الطلاب خط أحمر مشددا على ضرورة توفير الإشراف الكامل عليهم طوال اليوم الدراسي وعدم تركهم دون متابعة مع التأكيد على تأمين الفصول والممرات والسلالم ودورات المياه واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتواصل مديرية التربية والتعليم بالفيوم متابعة الحالة الصحية للتلميذين وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهما مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية في الواقعة.