رئيس إدارة المناجم والمحاجر يكشف أبرز فرص الاستثمار في منتدى مصر للتعدين 2026

أكد المهندس طارق خاطر، رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن منتدى مصر للتعدين 2026 يمثل منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين المصري، بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى بالعاصمة الجديدة.

وقال خاطر، في مداخلة هاتفية للقناة الأولى، إن النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين تمثل نقلة في قطاع التعدين، خاصة بعد ما شهده القطاع خلال الفترة الماضية من إصلاحات وإجراءات استهدفت جذب المزيد من الاستثمارات.

مزايدات جديدة للبحث والاستكشاف

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر أن النسخة الخامسة من المنتدى تركز على تحقيق مزايدات بنظام القطاعات المفتوحة للبحث والاستكشاف عن عدد من الخامات، من بينها الذهب والفوسفات والتلك والكاولين.

وأشار إلى أن المنتدى يشهد كذلك تقديم بعض الحوافز الاستثمارية بهدف جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر، ودعم مشاركة المستثمرين في أعمال البحث والاستكشاف بقطاع التعدين.

نظام ضريبي وحوافز للمستثمرين

ولفت خاطر إلى بدء الوزارة العمل بنظام ضريبي يضاهي النظام العالمي، موضحًا أن تقدير القيمة الإيجارية للمستثمر يصل إلى نسب خصم تصل إلى 50%.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تطوير مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، والترويج للفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين الراغبين في العمل بالسوق المصرية.

الترويج للفرص الاستثمارية

وأوضح أن الترويج لمنتدى مصر للتعدين والفرص المتاحة يتم من خلال التسويق وعرض الفرص الاستثمارية عبر الموقع الرسمي لهيئة الثروة المعدنية.

كما يتم الترويج لعدد من المناجم الكبرى، وفي مقدمتها منجم السكري، الذي وصفه بأنه واجهة مشرفة لقطاع التعدين في مصر، إلى جانب استعراض ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية تشمل الطرق والمطارات وكل ما يرتبط بقطاع التعدين.

إعلان نتائج طرح فرص التنقيب

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر أن المنتدى سيشهد الإعلان عن نتائج طرح للتنقيب عن الذهب والفوسفات.

وأوضح أن نظام الطرح يتيح للمستثمر اختيار القطاع الذي يرغب في دراسته، على أن تتم عملية التقييم من خلال لجنة مختصة في الهيئة، ثم تحديد الفائزين في المزايدة.

وتستهدف هذه الآلية إتاحة الفرص أمام المستثمرين لدراسة المناطق التعدينية واختيار القطاعات التي يرغبون في العمل بها وفق الإجراءات المحددة.

التركيز على المعادن الحرجة

وأشار خاطر إلى سعي الوزارة للترويج لعدد من الخامات والموارد التعدينية، ومن بينها المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة التي تدخل في العديد من الصناعات التكنولوجية.

كما لفت إلى الاهتمام برمال السيليكا وشركات الفوسفات، في إطار العمل على توسيع قاعدة الخامات التي يجري استغلالها وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية المتاحة.

تعظيم القيمة المضافة للخامات

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من المواد الأولية قبل تصديرها، بما يسهم في توفير فرص العمل ورفع سعر المنتج.

وأوضح أن الاستفادة من الخامات لا تقتصر على عمليات الاستخراج والتصدير، وإنما تشمل العمل على تعظيم قيمتها والاستفادة منها قبل خروجها من السوق، بما يدعم العائد الاقتصادي من الموارد التعدينية.

وتنطلق فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين 2026 بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي»، في أكبر نسخة للمنتدى منذ انطلاقه.