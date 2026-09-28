قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشهد افتتاح منتدي مصر للتعدين 2026
وزير السياحة والآثار يحذر من 4 تحديات عالمية تهدد التشغيل السياحي
السمك رخص.. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. فيديو
محمد صبيح: 8 ميداليات إنجاز تاريخي.. وهروب لاعب الكيك بوكسينج واقعة مؤسفة
هل يرتفع سعر الخبز السياحي إلى 2.30 جنيه؟.. الشعبة تعلن مفاجأة
الوزراء: 6.9 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2025
أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا.. القبض على دجال بأسيوط
ماتيوس كونيا يثير تفاعل المصريين بصورة أمام الأهرامات بقميص الفراعنة.. شاهد
اللبناني صالح عبد النبي يوجه رسالة شكر إلى الشرطة المصرية.. اعرف السبب
نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل 275 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل
9 منتخبات بلا أهداف في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2027
60 %.. الرعاية الصحية تقدم حزمة مزايا مالية جديدة للعاملين بالمناطق النائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس إدارة المناجم والمحاجر يكشف أبرز فرص الاستثمار في منتدى مصر للتعدين 2026

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد المهندس طارق خاطر، رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن منتدى مصر للتعدين 2026 يمثل منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين المصري، بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى بالعاصمة الجديدة.

وقال خاطر، في مداخلة هاتفية للقناة الأولى، إن النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين تمثل نقلة في قطاع التعدين، خاصة بعد ما شهده القطاع خلال الفترة الماضية من إصلاحات وإجراءات استهدفت جذب المزيد من الاستثمارات.

مزايدات جديدة للبحث والاستكشاف

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر أن النسخة الخامسة من المنتدى تركز على تحقيق مزايدات بنظام القطاعات المفتوحة للبحث والاستكشاف عن عدد من الخامات، من بينها الذهب والفوسفات والتلك والكاولين.

وأشار إلى أن المنتدى يشهد كذلك تقديم بعض الحوافز الاستثمارية بهدف جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر، ودعم مشاركة المستثمرين في أعمال البحث والاستكشاف بقطاع التعدين.

نظام ضريبي وحوافز للمستثمرين

ولفت خاطر إلى بدء الوزارة العمل بنظام ضريبي يضاهي النظام العالمي، موضحًا أن تقدير القيمة الإيجارية للمستثمر يصل إلى نسب خصم تصل إلى 50%.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تطوير مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، والترويج للفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين الراغبين في العمل بالسوق المصرية.

الترويج للفرص الاستثمارية

وأوضح أن الترويج لمنتدى مصر للتعدين والفرص المتاحة يتم من خلال التسويق وعرض الفرص الاستثمارية عبر الموقع الرسمي لهيئة الثروة المعدنية.

كما يتم الترويج لعدد من المناجم الكبرى، وفي مقدمتها منجم السكري، الذي وصفه بأنه واجهة مشرفة لقطاع التعدين في مصر، إلى جانب استعراض ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية تشمل الطرق والمطارات وكل ما يرتبط بقطاع التعدين.

إعلان نتائج طرح فرص التنقيب

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر أن المنتدى سيشهد الإعلان عن نتائج طرح للتنقيب عن الذهب والفوسفات.

وأوضح أن نظام الطرح يتيح للمستثمر اختيار القطاع الذي يرغب في دراسته، على أن تتم عملية التقييم من خلال لجنة مختصة في الهيئة، ثم تحديد الفائزين في المزايدة.

وتستهدف هذه الآلية إتاحة الفرص أمام المستثمرين لدراسة المناطق التعدينية واختيار القطاعات التي يرغبون في العمل بها وفق الإجراءات المحددة.

التركيز على المعادن الحرجة

وأشار خاطر إلى سعي الوزارة للترويج لعدد من الخامات والموارد التعدينية، ومن بينها المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة التي تدخل في العديد من الصناعات التكنولوجية.

كما لفت إلى الاهتمام برمال السيليكا وشركات الفوسفات، في إطار العمل على توسيع قاعدة الخامات التي يجري استغلالها وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية المتاحة.

تعظيم القيمة المضافة للخامات

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من المواد الأولية قبل تصديرها، بما يسهم في توفير فرص العمل ورفع سعر المنتج.

وأوضح أن الاستفادة من الخامات لا تقتصر على عمليات الاستخراج والتصدير، وإنما تشمل العمل على تعظيم قيمتها والاستفادة منها قبل خروجها من السوق، بما يدعم العائد الاقتصادي من الموارد التعدينية.

وتنطلق فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين 2026 بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي»، في أكبر نسخة للمنتدى منذ انطلاقه.

منتدى مصر للتعدين 2026 الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

ترشيحاتنا

د. محمد مختارجمعة

مختار جمعة: لا يجوز أخذ أعضاء المحكوم عليه بالإعدام.. والجسد له حرمته

دار الإفتاء

هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح رأي الفقهاء

جانب من اللقاء

فاطمة عنتر تلتقي واعظات دورتي الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

بالصور

في موسمه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد