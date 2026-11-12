قائد الجيش اللبناني: الجيش هو العمود الفقري للوطن والزى العسكري عنوان الكرامة والتضحية

أكد قائد الجيش اللبنانى العماد رودولف هيكل، أن الجيش هو العمود الفقري للوطن، داعياً العسكريين إلى بذل المزيد من الجهد من أجل أمن لبنان وسلامة أبنائه، ومشدداً على أن الزى العسكري هو عنوان الكرامة، وما تبذلونه من كدّ وجهد هو عنوان التضحية والعطاء.

جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللواء اللوجستي ومديريتي الهندسة والتأليل في ثكنة يوسف الأسطا – كفرشيما، حيث جال في أقسامها واطّلع على مشاريع التطوير المستقبلية، واستمع إلى إيجاز عن المهمات المنفذة والصعوبات القائمة خلال المرحلة الحالية.

والتقى قائد الجيش، الضباط والعسكريين، مشيداً بإنجازاتهم المتواصلة، ومتطرقاً إلى أهمية دور اللواء اللوجستي في دعم الوحدات العسكرية، معرباً عن تقديره لعناصره الذين يتحلون بإرادة قوية، ويعملون بإمكانات محدودة وبكفاءة ذاتية، ويجسدون القدرات البشرية المميزة في المؤسسة العسكرية.

كما أشاد بأداء مديرية الهندسة التي تنفذ مشاريع حيوية لمصلحة وحدات الجيش كافة، وبمديرية التأليل، حيث حقق العسكريون إنجازات كبيرة على صعيد الرقمنة، بما يواكب آخر التطورات التقنية المعتمدة في الجيوش الحديثة.