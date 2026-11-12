وفد عماني يزور المتحف المصري الكبير للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية وآثارها

زار وفد عُماني رفيع المستوى، يضم نحو 50 عضوًا، المتحف المصري الكبير، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية العريقة وما تزخر به من آثار وكنوز إنسانية فريدة، والاطلاع على ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية تعكس عظمة وتنوع الحضارة المصرية عبر العصور.

وترأس الوفد ناصر السيابي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وضم عددًا من كبار المطورين العقاريين والخبراء والمتخصصين بالسلطنة، وذلك ضمن برنامج زيارة الوفد العُماني إلى مصر.

واطلع أعضاء الوفد خلال الزيارة على ما يضمه المتحف من مجموعات أثرية نادرة، وما يقدمه من عرض متكامل لمظاهر الحياة والحضارة المصرية القديمة، فضلًا عن التعرف على أساليب العرض المتحفي الحديثة والتقنيات المستخدمة في تقديم التراث الأثري والحفاظ عليه، بما يبرز مكانة مصر الحضارية والتاريخية.

وتأتي زيارة المتحف ضمن برنامج الزيارة الذي يستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وسلطنة عُمان في مجالات التنمية العمرانية والتطوير الحضري، كما تمثل فرصة للوفد العُماني للتعرف على أحد أبرز الصروح الثقافية والحضارية في مصر، وما يجسده من ربط بين عراقة التاريخ المصري والتطور في مجال المتاحف وصون التراث.