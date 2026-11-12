كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة: 10 سنين وسيرتك العظيمة بتعلى

أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز الذكرى السنوية العاشرة لوفاة والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا في نوفمبر 2016، بكلمات مؤثرة عبّر خلالها عن اشتياقه الكبير له واعتزازه بسيرته الفنية والإنسانية.

ونشر كريم محمود عبد العزيز صورة لوالده عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وحرص على توجيه رسالة مؤثرة له، مؤكدًا أن سيرته العظيمة تزداد حضورًا يومًا بعد يوم، وأنه سيظل مصدر فخر واعتزاز لأبنائه.

وكتب كريم محمود عبد العزيز: «10 سنين! 10 سنين وسيرتك العظيمة موجودة وبتعلى كل يوم أكتر من اللي قبله، ومن يوم ما اتولدنا لحد ما نموت فخورين ومتشرفين إن أبونا راجل بمعنى الكلمة وجدع والمعنى الحقيقي للأصول والتربية.. بحبك أوي ووحشتني أوي أوي أوي».

من جانب آخر، شارك كريم محمود عبد العزيز في فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.

