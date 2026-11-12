أيمن منصور: جون إدوارد نجح مع الزمالك وإنشاء شركة الكرة ضروري لإنقاذ النادي

أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، أن جون إدوارد نجح في تجربته مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي لم يكن له تأثير ملموس خلال الفترة الماضية.

وقال أيمن منصور، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد مصر مودرن» الذي يقدمه الإعلامي عبدالرحمن طارق عبر قناة Modern MTI TV: «جون إدوارد نجح مع الزمالك، لكن مجلس إدارة النادي لم يؤثر في أي شيء خلال الفترة الماضية».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «أنا مع فكرة إنشاء شركة لكرة القدم في نادي الزمالك، وأرى أنها خطوة مهمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل النادي».

وشدد أيمن منصور على تأييده لإنشاء شركة لكرة القدم تتولى إدارة شؤون اللعبة داخل القلعة البيضاء، في ظل الأوضاع التي يمر بها النادي.