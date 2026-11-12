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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب الأصوات المزعجة.. القبض على صائد دراجة نارية بالقليوبية

المتهمة
المتهمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد "دراجة نارية" بإجراء تعديلات بمخرج العادم الخاص بالدراجة مُحدثاً أصوات مزعجة بالقليوبية.
 


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية"، وقائدها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية بقصد الإستعراض.


 

تم التحفظ على الدراجة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى دراجة نارية

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