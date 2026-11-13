تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

استقر علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، على ملامح التشكيل المتوقع، استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المالاوي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة المجموعة.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يدخل المنتخب الوطني المواجهة بهدف تحقيق انتصار جديد، بعد النتائج التي حققها خلال أول جولتين من مشوار التصفيات.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بتحقيق فوز كبير على حساب منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، ليحصد دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة مالاوي.

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات مالاوي وجنوب السودان وأنجولا، حيث يسعى الجهاز الفني لتحقيق أفضل النتائج خلال المباريات المقبلة، لضمان حسم التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي

ومن المنتظر أن يعتمد علي ماهر على مجموعة من العناصر الأساسية، يتقدمها الثلاثي الهجومي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، من أجل تشكيل خطورة على مرمى المنافس منذ الدقائق الأولى.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ، محمود حمدي الونش، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.

ويأمل الجهاز الفني أن يظهر المنتخب المصري بصورة قوية خلال اللقاء، وأن ينجح اللاعبون في ترجمة الفرص إلى أهداف، للخروج بالنقاط الثلاث ومواصلة مشوار المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2027