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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال كبير على الطرح الثالث من «بيتك في مصر».. 2500 طلب لحجز 4000 وحدة سكنية في 10 مدن

الإسكان
الإسكان
البهى عمرو

في خطوة تستهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج الراغبين في امتلاك وحدات سكنية داخل وطنهم، يشهد الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» إقبالًا كبيرًا، مع تزايد طلبات الحجز على الوحدات المطروحة في عدد من المدن الجديدة والمناطق الساحلية، وسط تسهيلات وخصومات تشجع الراغبين على الاستفادة من المبادرة.

2500 طلب لحجز 4000 وحدة سكنية

 

وأكد عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث باسم الوزارة، وجود إقبال كبير على الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» المخصصة للمصريين بالخارج.

وحدات سكنية
الإسكان 

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن الوزارة تلقت أكثر من 2500 طلب حتى الآن لحجز 4000 وحدة سكنية، موزعة على 10 مدن، موضحًا أن حجم الإقبال يعكس اهتمام المصريين بالخارج بالاستفادة من الوحدات المطروحة.

مدن ومناطق متنوعة ضمن الطرح الجديد

 

وأوضح مساعد وزير الإسكان أن الوزارة حرصت على توفير وحدات سكنية في المدن التي شهدت طلبًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، لتلبية احتياجات ورغبات المصريين بالخارج.

وأشار إلى أن الوحدات المطروحة تشمل عددًا من المناطق والمدن، من بينها الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، بما يتيح خيارات متنوعة أمام الراغبين في الحجز.

صور حقيقية للوحدات قبل الحجز

 

ولفت عمرو خطاب إلى أن وزارة الإسكان حرصت على إتاحة صور حقيقية من مواقع الوحدات السكنية المطروحة ضمن الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر»، حتى يتمكن المواطنون المقيمون بالخارج من مشاهدة الوحدات والتعرف على شكلها ومواقعها قبل اتخاذ قرار الحجز.

خصم 10% عند السداد الكامل

 

وكشف المتحدث باسم وزارة الإسكان عن تقديم خصم بنسبة 10% للراغبين في سداد القيمة الكاملة للوحدات السكنية ضمن الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر»، موضحًا أن هذه التسهيلات تأتي في إطار تشجيع المصريين بالخارج على امتلاك وحدات سكنية داخل مصر والاستفادة من الفرص المتاحة.

الإسكان وحدات سكنية بيتك المدن الجديدة

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