حقيقة المشادة بين أحمد صبيحة وكهربا في إنبي

كشف مصدر مقرب من أحمد صبيحة، لاعب نادي إنبي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن حدوث مشادة بينه وبين محمود كهربا، مؤكدًا عدم وقوع أي خلاف بينهما خلال التدريبات الجماعية، وأن علاقة صبيحة بزملائه في الفريق جيدة.

وأوضح المصدر، في تصريحات مع أمير هشام عبر برنامج «مودرن سبورتس»، أن الأزمة بدأت داخل غرفة الملابس، بعدما طلب كهربا من صبيحة تغيير مكانه، بناءً على تعليمات من أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، نافيًا ما تردد بشأن حمل اللاعب كاميرا لتصوير ما يتعرض له داخل النادي.

وأضاف أن أحمد صبيحة لم يشارك في التدريبات الجماعية منذ 4 أشهر، كما لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي.